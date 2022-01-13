致敬高温下的坚守！爱心企业为一线交警送“清凉”

近日来，洛阳市酷暑难耐，坚守在一线的交警头顶烈日，疏导交通，高温下执勤，挥汗如雨。

近日来，洛阳市酷暑难耐，坚守在一线的交警头顶烈日，疏导交通，高温下执勤，挥汗如雨。为表达对交警的关爱，爱心企业洛阳涧西万达广场携手加多宝为驻守一线岗位的交警送上了加多宝凉茶、太阳伞等慰问品，感谢他们为道路安全保驾护航做出的贡献，给奋战在一线的交警带来丝丝清凉。

爱心企业洛阳万达及加多宝凉茶对涧西区长春大队珠江中队，面对恶劣天气、高强度交通管理工作的双重考验，战风雨，斗酷暑，不分昼夜，坚守岗位，勘查处理交通事故，维护交通秩序，严查交通违法，为守护群众平安出行，所付出的辛勤汗水，表示崇高的敬意和亲切的问候。同时嘱咐交警在履行岗位职责的同时要注意防暑降温，加强安全防护，保持身体健康。

涧西区长春大队珠江中队表示：今后一定全力以赴做好各项工作，用更饱满的热情投入到道路交通安全管理工作中去，为建设平安洛阳做出更大的贡献。