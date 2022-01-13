滨河南路部分路段将实施夜间临时交通管制

6日，记者从有关部门获悉，洛阳市滨河南路的希真街至文仲大道段三处大型过街天桥的大件运输和吊装作业将分别于8月8日、10日、12日的夜间至次日凌晨进行，届时，相关路段将实施临时交通管制。

6日，记者从有关部门获悉，洛阳市滨河南路的希真街至文仲大道段三处大型过街天桥的大件运输和吊装作业将分别于8月8日、10日、12日的夜间至次日凌晨进行，届时，相关路段将实施临时交通管制。

据了解，滨河南路过街天桥钢箱梁计划于8月8日、10日、12日的22时至23时进行运输，于8月8日、10日、12日的23时30分至次日凌晨5时进行吊装。

吊装施工期间，滨河南路的文仲大道至希真街路段(不含路口)根据天桥吊装的施工位置实施临时交通管制，禁止一切车辆和行人通行。拟经滨河南路东西通行的车辆，可通过文仲大道、苏秦街、希真街从洛宜路绕行。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)