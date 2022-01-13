车间主任焦裕禄主动给工人当徒弟

在洛矿工作期间，焦裕禄苦学实干，更是和工人们打成了一片。

在洛矿工作期间，焦裕禄苦学实干，更是和工人们打成了一片。

一天，技术员小钟上班来得早，一进车间就看见焦裕禄钻在机床下，正拿着图纸研究。小钟问：“焦主任，你干啥呢？”焦裕禄在机床下边说：“小钟呀，来得早啊，这台新床子还有几个部件没弄清楚呢。”

小钟奇怪道：“图上都标着号呢。”

焦裕禄说：“正因为标着号，我才得认真熟悉熟悉。”他一身油污地从车床下钻出来：“这回我闹明白了，别管设备多么复杂，总会有个规律。比如你找到一个核心部件，其他相关的也就找到了。”

“焦主任，你不用费这么大劲儿，拿图纸给我们，我们给你标上部件名称不是一样吗？”小钟看着满身油渍的焦裕禄，不忍心地说。

焦裕禄摇摇头：“那咋一样了？你要了解一台机床，就得亲自把每一个部件都看明白了，吃别人嚼过的馍，没味道啊！ ”

小钟佩服地说：“焦主任，我真服了你了，车间里这百十台床子，你摸得比我们技术员还透！”

不仅如此，焦裕禄还主动给工人当徒弟。

一天，焦裕禄来到车工王正玉的车床边说：“老王，我想来给你当个学徒，你看咋样？”

王正玉一听这话，一时不知道是怎么回事，笑了笑说：“焦主任，今天怎么高兴了，开这玩笑？”

焦裕禄认真道：“是真的，不是玩笑。”