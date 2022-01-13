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宜阳县樊村镇乡贤吕利功：粪污变废为宝 发展循环农业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.06 15:12

吕利功在进行有机肥封装

　　5日上午，在宜阳县樊村镇后杓村，48岁的吕利功在车间内忙个不停，一袋袋有机肥经过封装后走下生产线，将被运往客户手中。车间外，一排排整齐划一的大棚格外引人注目。

　　吕利功年轻时外出闯荡，干过养殖、做过生意，后来在上海一家化工企业担任技术主管。他说：“在上海工作期间，我发现当地有很多设施农业，技术成熟，利润可观。大城市寸土寸金，家乡在土地租金、人工费用上都更有优势，于是便萌生了回乡创业的想法。”

　　2018年，返乡后的吕利功便开始进行项目考察。他发现，当地有不少畜牧养殖类企业，但牲畜粪便的处理是个令人头疼的问题。发展农业离不开肥沃的土壤，吕利功决定利用现代堆肥技术，生产有机肥，实现变废为宝。

　　2021年，吕利功注册成立宜阳县丰惠农业开发有限公司，开始进行有机肥生产。产品投产后，他自己开车到洛阳各大花卉市场推销，邀请商户免费试用，靠着过硬的品质，很快打开了市场。

　　吕利功介绍，有机肥制作以牛羊粪、秸秆等为原料，经高温发酵、杀菌除臭等处理后，把大分子有机物转化为小分子有机物，更利于植物吸收。部分高端产品，还会进行二次发酵，同时加入相应的功能菌，这样的有机肥能够有效地提高土壤肥力、保水性、通气性，更有利于植物生长。

　　在当地党委政府的支持下，公司谋划发展特色种植，打造循环农业。目前已经建成20个半潜式高标准大棚，计划种植小番茄、草莓、黄金瓜、小西瓜等。同时，吕利功还打算今年推出周期短、收益快的芽苗菜种植项目，通过“公司+农户”的方式，带动当地村民增产创收。

　　“回乡创业，项目一定要立农为农，这是我的初衷也是我的奋斗目标。有好的政策引领，有乡亲们的支持，我们一定能做强乡村产业。”展望将来，吕利功充满信心。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 王艳杰 实习生 李沫霖 通讯员 高慧一 文/图/视频）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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