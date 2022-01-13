首届全国健康照护行业职业技能竞赛在洛举行

8月6日上午，2022年全国健康照护行业职业技能竞赛在洛阳职业技术学院开幕。 8月6日上午，2022年全国健康照护行业职业技能竞赛在洛阳职业技术学院开幕。 “健康照护师”由中国研究型医院学会申请创设，于2020年2月正式获批成为新职业。本次竞赛是健康照护师国家职业技能标准正式颁布以来首次举办的全国性职业技能竞赛。 据了解，共有来自全国各地的20支代表队参加在洛举行的此次竞赛。比赛分为职工组和学生组，预赛分别进行理论和技能操作考试，决赛为四个模块技能操作考试。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 孙潇 常书香 文/图)