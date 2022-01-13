紧急通知！8月5日至7日河南省社会保障信息系统暂停服务

记者从洛阳市社保中心获悉，因河南省社会保障信息系统政务云数据库版本升级，8月5日(星期五)20时至8月7日(星期日)20时相关社保事项暂停服务。
记者从洛阳市社保中心获悉，因河南省社会保障信息系统政务云数据库版本升级，8月5日(星期五)20时至8月7日(星期日)20时相关社保事项暂停服务。
记者从洛阳市社保中心获悉，因河南省社会保障信息系统政务云数据库版本升级，8月5日(星期五)20时至8月7日(星期日)20时相关社保事项暂停服务。
在此期间，河南省社会保障信息系统、河南省社会保障网上服务平台、工伤保险联网结算功能、河南社保APP、“豫事办”小程序和“豫事办”APP有关社保事项暂停服务。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 胡宏亮)
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