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紧急通知！8月5日至7日河南省社会保障信息系统暂停服务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.06 11:13

　　记者从洛阳市社保中心获悉，因河南省社会保障信息系统政务云数据库版本升级，8月5日(星期五)20时至8月7日(星期日)20时相关社保事项暂停服务。

　　在此期间，河南省社会保障信息系统、河南省社会保障网上服务平台、工伤保险联网结算功能、河南社保APP、“豫事办”小程序和“豫事办”APP有关社保事项暂停服务。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 胡宏亮)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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