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楼顶长期漏雨严重 居民期盼早日修复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.06 09:51
楼道顶部有被浸湿的痕迹

　　近日，涧西区黄河路黄河人家小区部分居民反映，小区2号楼楼顶长期漏雨，严重影响居民生活，期盼能早日修复。

　　近日，记者在该小区2号楼4单元顶层一户居民家中看到，客厅、卧室的天花板上有多处被浸湿的痕迹，墙皮出现脱落。楼道里的情况更严重，顶部有大面积被浸湿的痕迹，墙皮因漏雨脱落严重。

　　“去年夏天，我们发现楼顶漏雨，向小区物业公司反映，一直没人处理。我们几户住在顶层的居民自费找人用毛毡对楼顶漏雨的地方进行修补，效果并不好。”一名居民说，要想彻底解决漏雨问题，需要对楼顶进行大面积的防水施工。他们之后又多次向物业公司反映，但始终没有结果。

　　前不久，我市接连出现强降雨，楼顶漏雨问题再次困扰该小区2号楼的居民。“依靠我们的力量，确实无法解决楼顶漏雨的问题，想申请房屋专项维修资金，但不知如何办理。”一名居民说。

　　随后，记者向该小区所属的涧西区珠江路街道办事处反映。办事处工作人员说，黄河人家小区属于老旧小区，因存在收物业费困难等问题，一直没有物业公司愿意正式入驻管理。“我们协调了一家物业公司帮助居民对小区进行管理，物业公司只负责小区的安保和垃圾清运工作，每月只收取每户居民15元生活垃圾清运费，不收取物业费。因此，物业公司不承担维修楼顶的责任。”该工作人员说。

　　该工作人员说，在了解到小区楼顶漏雨的问题后，他们向物业公司和房屋专项维修资金管理部门核实了情况，得知因历史遗留问题，该小区有部分居民没有缴纳房屋专项维修资金。

　　房屋专项维修资金管理部门工作人员说，因为该小区有部分居民未缴纳房屋专项维修资金，按照规定，小区居民如果想动用房屋专项维修资金修楼顶，即使满足各项条件，管理部门也无法全额拨付，只能按照已缴纳房屋专项维修资金的居民占居民总数的比例来拨付。这样的话，维修楼顶的费用还是有缺口，缺口需要未缴纳房屋专项维修资金的居民补上。

　　对此，珠江路街道办事处工作人员表示，会帮助居民协调，尽可能让居民补齐房屋专项维修资金，或让未缴纳房屋专项维修资金的居民补上维修楼顶的资金缺口。此外，他们还将黄河人家小区列入老旧小区改造计划，如果居民不愿配合补齐房屋专项维修资金，将通过老旧小区改造对漏雨的楼顶进行维修。

　　小区物业好不好，居民最有发言权。本栏目联合市住房保障和房产服务中心物业管理服务科、市物业管理协会等部门，邀请您来聊聊物业那些事儿。

　　栏目常驻记者郭秩铭，电话：15603994419。

　　(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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