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东周王城城墙遗址（纱厂西路段）抢救性保护工程通过省文物局验收
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.06 09:40

　　昨日，记者从市文物考古研究院获悉，东周王城城墙遗址(纱厂西路段)抢救性保护工程近日结项并通过省文物局验收。这意味着，我市仅存的一处东周时期地面夯土遗址得到了妥善保护。

　　东周王城遗址的范围大致与现在的西工区相当。考古和研究表明，东周王城城墙始建于春秋中期，战国至秦汉时曾多次修补，总长1.3万米。到西汉后期，东周王城开始荒废。现存的东周王城城墙长度约20米，遗址位于西工区纱厂西路与健康西路交叉口东侧一处小游园旁。

　　多年来，城市建设逐渐对遗址本体形成围合之势，加之其长期处于野外露天环境中，导致病害多发。自2015年起，市文物考古研究院启动了对东周王城城墙遗址本体的抢救性保护工作，针对遗址本体存在的开裂、残缺、泛白、风化、人为破坏等问题开展科学保护。

　　昨日，记者在现场看到，这段夯土城墙有约两层楼高，上方搭建有钢结构遮雨棚，地面四周设有排水管道。

　　市文物考古研究院相关负责人说，此次抢救性保护工程，不仅在一定程度上为促进土遗址保护科学进一步发展提供了基本素材，也为开展相关研究提供了重要的实物资料，对增强地区文化凝聚力和公众文物保护意识具有较大意义。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 宋玮 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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