全市教育宣传工作暨《河洛生活导报·洛阳教育》提升座谈会举行

昨日，全市教育宣传工作暨《河洛生活导报·洛阳教育》(简称《洛阳教育》)提升座谈会举行，市教育局、各县(区)教体局相关负责人参加。

昨日，全市教育宣传工作暨《河洛生活导报·洛阳教育》(简称《洛阳教育》)提升座谈会举行，市教育局、各县(区)教体局相关负责人参加。

去年9月至今，为深入贯彻习近平总书记关于“办好人民满意的教育”重要指示精神，洛阳日报社党委和洛阳市教育局党组依据“优势互补、资源共享、服务公众”的原则联合主办《洛阳教育》，每周二出报，每期常态化16个版，内容丰富翔实。下一步，《洛阳教育》将继续传递教育最强音，用一流办报水平，打造一流宣传高地，助推洛阳教育高质量发展。

市教育局副局长李艳丽说，《洛阳教育》自创办以来，依托媒体、教育双重渠道资源优势，展现了洛阳教育日新月异的发展，各级教育部门要充分发挥教育主管部门的职能作用，提高宣传工作质量，宣传好洛阳教育新形象，展现洛阳教育新面貌。(洛报融媒·洛阳网记者 焦琳)