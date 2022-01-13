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老城区道北路街道道北社区：“幸福小分队” 小区送“幸福”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.06 09:39
“幸福小分队”队员在讨论工作

　　“您家里漏水的地方都整好了吗？我们今天再来看看。”“整好了，有你们帮忙，这个事儿办得真快！”4日，“幸福小分队”来到居民贾俊英家回访，贾俊英连连感谢。

　　老城区道北路街道道北社区道口巷小区有一支“幸福小分队”，由小区5名党员组成。他们平均年龄75岁，最大的84岁。

　　“我们这支队伍的名字就是我们的服务宗旨，希望以暖心的服务化解邻里纠纷，解决居民急难愁盼问题，不断提升大家的幸福指数。”“幸福小分队”队长王思齐说，小分队自成立以来，始终坚持小事不出小区的原则，着力把问题化解在萌芽状态。

　　队员王万春说，不久前，小区两名居民因为噪声的事儿闹起来。一名居民因为心脏不好，最怕噪声，可楼上居民养狗，发出的声音令他心慌，为此事双方吵了起来。通过“幸福小分队”队员说和，他们很快就和好了。

　　“我们小区居民都说‘幸福小分队’是‘负面情绪调解器’‘矛盾纠纷减压阀’。”贾俊英说，“幸福小分队”成立1年多来，共调解居民各类纠纷50余起。

　　“这几天我们正忙着招新呢！”聊起“幸福小分队”的发展，王万春兴奋地说，他们将挖掘青年力量，为小区治理工作注入新鲜血液。

　　为解决好居民急难愁盼问题，“幸福小分队”还积极整合辖区资源，通过“网格员+N”模式，组建起一支由网格员牵头，社区“两委”成员、律师、医务人员等多方力量参与的社区“微调解”服务队。

　　据介绍，社区“微调解”服务队打造“线上+线下”双调解模式：线上，网格员将队员分片区加入小区楼栋微信群、QQ群、微邻里等平台，在线收集信息，及时回应居民诉求；线下，每周召开一次协调会，共商共议难题，制订解决方案。

　　“小事不出小区，大事不出社区。乐人乐己，再累也值！”“幸福小分队”队员说起服务目标，信心满满。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 刘新合 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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