弘扬焦裕禄精神 打造千亿强区新涧西——涧西区委常委、宣传部部长、副区长潘文武谈传承弘扬焦裕禄精神

“涧西是焦裕禄同志曾经工作战斗过9年的地方，焦裕禄精神是涧西重要的传家宝，也是每一名党员干部的指路明灯。”涧西区委常委、宣传部部长、副区长潘文武表示，该区要大力弘扬焦裕禄精神，抢抓风口产业，打造“千亿强区、首创之区、品质涧西”。

“涧西是焦裕禄同志曾经工作战斗过9年的地方，焦裕禄精神是涧西重要的传家宝，也是每一名党员干部的指路明灯。”涧西区委常委、宣传部部长、副区长潘文武表示，该区要大力弘扬焦裕禄精神，抢抓风口产业，打造“千亿强区、首创之区、品质涧西”。

要以焦裕禄精神为本，追根溯源凝共识。要深刻领会焦裕禄精神的实质和内涵，学习焦裕禄勤于钻研思考、善于攻坚克难、甘于无私奉献的精神，做到内化于心、外化于行。

要以焦裕禄精神为魂，砥砺奋进守初心。树牢政治忠诚，继承和发扬焦裕禄忠于党、忠于信仰、忠于事业的优秀品格，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。厚植人民情怀，始终把群众利益放在心中最高位置，真正为群众办实事、解难题。坚守清廉底线，营造风清气正的政治生态，真正做到正心明道、廉洁用权。

要以焦裕禄精神为要，齐心协力谋发展。作为焦裕禄精神孕育形成地，涧西区将持续传承红色工业文化基因，把焦裕禄精神转化为建设“千亿强区、首创之区、品质涧西”的强大动力。

下一步，涧西区将抓好城市提质，学习焦裕禄同志对群众的那股亲劲，以创建全国文明典范城市统领城市提质，抓好“两建设三改造”和公共服务进社区，有效解决群众反映突出的短板问题。抢抓风口产业，学习焦裕禄同志抓工作的那股韧劲，聚焦涧西作为风口产业主战场目标定位，落实产业发展“136”工作举措，实施“25425”专项行动计划，瞄准氢能汽车、智能机器人及其关联产业方向，尽快把涧西打造成为“研发实力突出、产业链条完整、应用场景丰富”的“中国氢城”。实施资本战略，学习焦裕禄同志干事业的那股拼劲，着力培育多层次资本市场，撬动更多社会资本支持风口产业发展，组建高新区战略投资委员会，建立政府、专家、市场共同参与的投资项目论证和决策机制，为打造千亿强区提供强有力的资本支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)