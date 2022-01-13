市人大常委会党组（扩大）会议召开

5日，市人大常委会党组书记、主任吴中阳主持召开市人大常委会党组(扩大)会议。

5日，市人大常委会党组书记、主任吴中阳主持召开市人大常委会党组(扩大)会议。

会议传达学习习近平总书记在省部级主要领导干部专题研讨班上的重要讲话精神及近期重要讲话重要指示精神，深入学习省十三届人大常委会第三十四次会议、市委人大工作会议等省市近期重要会议精神。市人大常委会部分工委负责人围绕落实市委人大工作会议精神进行表态发言。

会议强调，要坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记最新重要指示精神，把学习成果转化为推进人大工作的强大动力和实际成效。要紧扣党中央和省委决策部署，综合运用立法、监督、决定等法定职权，推动人大工作向中心聚焦、往创新拓展、为大局出力。要突出抓好市委人大工作会议精神的落实，全市人大系统要带头贯彻落实，自觉把党的领导贯穿于人大工作各方面，进一步把准人大在全局工作中的定位，依法履职尽责，主动担当作为，着力强化人大工作的上下联动和创新发展，切实加强人大及其常委会建设，推动“四个机关”建设不断取得新的进步，努力做到在强化思想理论武装、推动市委决策部署落地落实、创造性做好人大工作上展现新气象。要切实增强创建全国文明典范城市的使命感责任感，在全面推进城市基础设施升级、有效解决群众反映突出的短板问题等方面更好发挥人大作用。要持续精准高效落实省市疫情防控要求，毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，围绕常态常备主动作为、加强监督、发挥作用，确保市委各项疫情防控要求落到实处。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 何燕)