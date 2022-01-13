昨日上午，市政府党组书记、市长徐衣显主持召开市政府党组(扩大)会议，传达学习习近平总书记关于意识形态、依法治国工作重要论述，关于学习宣传《习近平谈治国理政》第四卷有关精神，部署政府系统贯彻落实工作。

徐衣显主持召开市政府党组(扩大)会议

守正创新健全机制确保阵地安全

牢牢把握意识形态主导权主动权

昨日上午，市政府党组书记、市长徐衣显主持召开市政府党组(扩大)会议，传达学习习近平总书记关于意识形态、依法治国工作重要论述，关于学习宣传《习近平谈治国理政》第四卷有关精神，部署政府系统贯彻落实工作。

会议传达学习了习近平总书记关于意识形态工作重要论述。徐衣显强调，当前，意识形态领域形势严峻复杂，政府各级各部门必须把意识形态工作放在极端重要的位置，常抓不懈、久久为功。一要注重固本培元，坚定理想信念。深入学习马克思主义意识形态理论，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，筑牢信仰之基、补足精神之钙，切实做到“两个维护”、捍卫“两个确立”。二要坚持党的领导，履行主体责任。坚持党对意识形态工作的绝对领导，严格履行四项责任，主要负责同志务必做到“三个带头”“三个亲自”，抓好思想教育，加强网络管理，坚决把牢意识形态关口。三要做到守正创新，夯实基层基础。坚持意识形态围绕中心服务大局基本定位，抓好理念创新、手段创新、方法创新，把意识形态工作与基层治理、文明创建、风险防范等统筹起来，增强意识形态工作凝聚力、引领力。四要消除风险隐患，打造民生福祉。坚持人民至上，聚焦“一老一小一青壮”，切实办好民生实事，解决群众“急难愁盼”问题，着力化解非法集资、问题楼盘等突出问题，以实际行动践初心、暖人心、赢民心。五要健全完善机制，确保阵地安全。健全政府系统意识形态工作机制，制订靠前指挥、信息收集、风险评估、妥善处置等预案，加强阵地管理，增强斗争本领，牢牢把握意识形态工作主导权、主动权。

会议传达学习了中央关于学习宣传《习近平谈治国理政》第四卷有关部署精神。徐衣显强调，广大党员干部要读原著、学原文、悟原理、知原义，准确把握贯穿其中的系统思维、辩证思维、底线思维，不断增强“干”的定力、“会”的本领、“实”的作风，扎实做好下半年各项工作，切实把学习成果转化为推动洛阳高质量发展实际成效。

会议听取了中央依法治国督察组督察我市法治建设工作和法治政府建设示范市创建实地评估情况。徐衣显强调，要切实树牢法治思维，加快补齐短板弱项，规范政府决策程序，营造最优营商环境，创造更多“洛阳经验”，全面提升法治政府建设水平。

市委常委、宣传部部长王飞应邀参加会议，并讲授意识形态工作。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)