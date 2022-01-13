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中信重工研发的直径14米竖井掘进机成套装备首战成功
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.06 08:26

　　昨日，记者从中信重工机械股份有限公司获悉，由该公司采用世界首创包络成型掘进技术，研发制造的具有自主知识产权的直径14米竖井掘进机成套装备，在驻马店市一城市储油井筒项目中顺利完成深井掘进施工首战，其主要性能参数均居世界前列。

　　据了解，该项目井的直径为14.5米、深度为23米，用途为油库。虽然竖井掘进的深度仅有23米，但地质条件复杂，尤其是复合砂卵石地层，不仅卵石含量高，其粒度尺寸接近竖井掘进机的排渣极限。

　　“凭借良好的产品机械性能和技术加持，这台集掘进、洗井出渣、井壁下放、泥水分离等功能于一体的掘进机，体积小、重量轻，最大掘进速度可达每天3米，特别适合城市项目。”中信重工掘进装备研究所副所长胡国辉介绍，相比传统工法，该设备可提高施工效率60%至80%，降低施工成本15%至30%，全过程实现打井不下井，施工周期短，确保了施工安全和质量，受到用户一致好评。

　　近年，随着我国城市化进程加快，土地资源日益稀缺，城市空间需求矛盾日益突出，地下空间开发综合效益凸显，并成为未来发展趋势。但地下空间开发成本高、难度大，特别是竖井施工，目前大多采用人工或半机械开挖的方式，施工安全隐患大、工作效率低、施工成本高。

　　2019年，中信重工成立了城市地下空间竖井掘进机研发团队，自主研发了多刀盘包络成型竖井掘进机成套装备。不同于传统竖井掘进机依靠全断面大刀盘掘进，该装备创新性采用多刀盘自转加公转，成型包络线覆盖全断面破岩技术，吸渣口轨迹覆盖全断面，不仅收渣效果好，而且泥浆循环出渣还兼有护壁和平衡地下水压的作用，广泛适用于软土、卵石、软岩等地层。

　　目前，中信重工研发的包络成型竖井掘进机成套装备，成井直径可覆盖6米至24米。这些地下空间开发的利器，可广泛应用于深井智能车库、地铁竖井、深隧竖井、地下物流竖井等。下一步，中信重工将持续推进我国大型竖井掘进装备的自主化、国产化，在基础设施建设、引水隧道建设、矿山开采、地下空间建设等发展机遇中实现高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 实习生 丁博 通讯员 黄政伟)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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