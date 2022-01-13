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徐衣显与中国昊华化工集团董事长胡冬晨举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.05 22:08

　　5日下午，市长徐衣显与来洛洽谈对接的中国昊华化工集团党委书记、董事长、总经理胡冬晨等举行工作会谈，双方围绕加快推进项目建设、扩大地企合作成果进行深入洽谈交流，达成一致共识。

　　徐衣显对胡冬晨一行表示欢迎，对中国昊华化工集团长期以来关心支持洛阳发展表示感谢。他说，洛阳市积极抢抓构建新发展格局、中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略机遇，聚焦“建强副中心、形成增长极”，坚定不移走以创新引领发展之路，突出项目为王，抢抓产业风口，发展态势稳中向好，市场前景广，未来潜力大。中国昊华化工集团是大型国有企业，主导产业突出、创新优势明显、综合实力雄厚、发展势头良好，与洛阳有着坚实的合作基础，更为广阔的合作空间。希望中国昊华化工集团将自身优势与洛阳产业发展紧密结合，继续大力支持黎明院、昊华气体等在洛企业做大做强，推动在洛投资项目及早见效，围绕延链补链强链、培育产业集群，前瞻谋划未来发展，持续拓宽投资领域，有效扩大优质增量，形成新的产业增长点，做好地企合作大文章，开启互利共赢新篇章。洛阳市将持续深化“万人助万企”活动，对企业反映问题明确专班负责，研究专项机制，实施清单管理，现场督导协调，限期解决办理，以市场化法治化国际化一流营商环境让企业放心投资、舒心经营、安心发展。

　　胡冬晨对持续深化双方合作充满信心。他说，洛阳是一片充满机遇的投资沃土、未来可期的兴业之地，双方前期的合作基础扎实、项目成果丰硕、未来前景看好，中国昊华化工集团将充分发挥产业、技术、人才、市场等综合优势，一如既往关注洛阳、融入洛阳、深耕洛阳，进一步加强交流、加大投资，着力实现更深层次、更广领域的务实合作，为洛阳经济社会高质量发展做出更大贡献。

　　魏险峰参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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