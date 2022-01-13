十二届洛阳市委第二轮巡察完成进驻 信访举报联系方式公布

截至8月5日，十二届洛阳市委第二轮巡察8个巡察组全部完成对7个市直单位、14个县区的进驻。至此，十二届洛阳市委第二轮巡察全面展开。

截至8月5日，十二届洛阳市委第二轮巡察8个巡察组全部完成对7个市直单位、14个县区的进驻。至此，十二届洛阳市委第二轮巡察全面展开。

经洛阳市委批准，本轮巡察围绕“乡村振兴”主题，对洛阳市农业农村局、洛阳市乡村振兴局、洛阳市财政局、洛阳市林业局、洛阳市水利局等5个市直单位党组织开展巡察，并分别延伸巡察1个重点乡镇；对新安、伊川、宜阳、汝阳、洛宁、嵩县、涧西、西工、老城、瀍河、洛龙、偃师、孟津、伊滨等14个县区乡村振兴工作开展专项巡察。围绕“防灾减灾救灾”主题，对洛阳市应急管理局、洛阳市城市管理局开展专项巡察，延伸了解林业、水利等减灾委员会成员单位。

本轮巡察时间45天左右，期间设置专门值班电话和专用邮政信箱等，主要受理反映被巡察单位领导班子及其成员、下一级党组织领导班子主要负责人和重要岗位领导干部问题的来信来电来访，重点是关于违反政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律以及落实意识形态工作责任制、保密工作责任制不到位等方面的举报和反映。其他不属于巡察受理范围的信访问题，将按照分级负责、属地管理的原则，转交有关部门和单位处理。各巡察组受理信访的时间为工作日上午8时30分至12时，下午15时至18时30分，截止时间为9月20日。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 徐云峰）