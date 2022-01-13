100余家企业、1000余个品种……来洛阳首届预制菜交流大会逛吃逛吃吧

令人垂涎欲滴的脆皮乳鸭、软糯弹牙的艾草糍粑、香气扑鼻的黄河大鲤鱼……现场制作，现场品尝！5日，洛阳市首届预制菜交流大会开幕。来自国内100余家预制菜企业，展出的1000多种预制菜品种，让洛阳市民大饱口福。

令人垂涎欲滴的脆皮乳鸭、软糯弹牙的艾草糍粑、香气扑鼻的黄河大鲤鱼……现场制作，现场品尝！5日，洛阳市首届预制菜交流大会开幕。来自国内100余家预制菜企业，展出的1000多种预制菜品种，让洛阳市民大饱口福。

据悉，本次预制菜交流大会是全省“中原美食荟”餐饮促消费系列活动之一，由河南省商务厅、洛阳市政府、河南省餐饮与饭店行业协会指导，洛阳市商务局主办。大会不仅邀请了国内100余家预制菜企业，还组织各类商超、便利店及餐饮企业1000余家参会采购。这也意味着，洛阳市民在本地餐饮店也将会品尝到更多来自省内外的特色餐饮。