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河南制造业“头雁”，洛阳企业14家！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.05 21:49

　　5日，记者从洛阳市工信局获悉，近日省制造强省领导小组办公室发布名单，洛阳14家企业获评河南省2022年制造业头雁企业，7家企业获评河南省2022年制造业重点培育头雁企业，为洛阳制造业高质量发展提供坚强支撑。

　　制造业头雁企业是河南省委、省政府贯彻落实制造业高质量发展要求，为建设先进制造业强省提供有力支撑而选树的一批引领产业基础高级化、产业链现代化和带动“五链”深度耦合的企业。省制造业头雁企业培育库及头雁企业名单每年调整一次，根据企业规模提升、项目审查和综合评价结果等情况分别兑现奖补政策。

　　此次获评头雁企业的洛阳企业，具体包括：洛钼集团、万基铝加工、洛阳铜加工、宏兴新能、洛玻集团、中信重工、一拖股份、洛轴LYC、中航光电、新强联、双瑞特装、中钢洛耐院、普莱柯和中航锂电。

　　入选重点培育头雁企业名单的，具体包括：龙鼎铝业、万基铝业、中集凌宇、麦斯克、双瑞万基、建龙微纳和昊华气体。

　　与去年相比，今年头雁企业的申报范围更为广泛。承担引领产业发展重要任务的头雁企业，需满足在钢铁、有色、化工等八大优势产业中，上年度营业收入超过30亿元；或在新一代信息技术、高端装备等七大新兴产业中，上年度营业收入超过5亿元；或在量子信息、氢能与储能等6大未来产业中，上年度营业收入超过5亿元等条件。

　　根据今年5月出台的《河南省制造业头雁企业培育行动方案》，到2025年，我省将力争在产值规模30亿元以上的传统产业企业、10亿元以上的新兴产业企业、1亿元以上的未来产业企业中认定一批头雁企业，形成十百千亿级优质企业雁阵。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 王鹏）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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