最高气温40℃！本周末洛阳高温持续

今天是8月5日，周五，洛阳闷热感持续，洛阳市气象台在上午9点发布了高温橙色预警信号，提醒大家注意防暑降温。下午3点，记者在室外测量的实时气温达到39.4℃，空气湿度46%，虽然与实际气温有所偏差，但依然能反映出来今天洛阳有多热。

今天是8月5日，周五，洛阳闷热感持续，洛阳市气象台在上午9点发布了高温橙色预警信号，提醒大家注意防暑降温。下午3点，记者在室外测量的实时气温达到39.4℃，空气湿度46%，虽然与实际气温有所偏差，但依然能反映出来今天洛阳有多热。

忙了一周，明后两天就是双休日了，不过39℃～40℃的高温，估计又要搅乱很多人的出游计划。

洛阳市气象局预计，今天夜里到明天白天，洛阳全区晴天间多云，局部地区有阵雨、雷阵雨，偏南风2级，最低气温26℃～28℃，最高气温37℃～39℃。

明天夜里到后天白天，洛阳全区晴天间多云，局部地区有阵雨、雷阵雨，偏南风2级，最低气温26℃～28℃，最高气温38℃～40℃。

下周会不会凉快些呢？气象资料显示，未来一周，受副热带高压控制，洛阳仍以高温闷热天气为主，午后多局地阵雨或雷阵雨；8日夜里到9日，受地面冷空气影响，有分散性阵雨或雷阵雨，局地有短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气。

8日(周一)：晴天转多云，有分散性阵雨或雷阵雨，局部有短时强降水，雷暴大风等强对流天气，气温29℃～40℃。

9日(周二)：阴天间多云有阵雨，气温23℃～30℃。

10日(周三)：多云间晴天，局部有阵雨或雷阵雨，气温21℃～31℃。

11日(周四)：多云间晴天，局部有阵雨或雷阵雨，气温23℃～38℃。

12日(周五)：晴天间多云，局部有阵雨或雷阵雨，气温28℃～38℃。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博 文/图)