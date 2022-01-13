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洛阳召开传承弘扬焦裕禄精神座谈会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.05 19:42

　　5日，我市召开传承弘扬焦裕禄精神座谈会，重温焦裕禄感人事迹，深入交流学习体会，持续巩固拓展党史学习教育成果，深化“能力作风建设年”活动，在全市营造传承弘扬焦裕禄精神的浓厚氛围，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。市委常委、宣传部部长王飞参加会议并讲话。

　　座谈会上，涧西区委宣传部相关负责人、曾与焦裕禄工作过的老同事、中信重工工人和干部代表、来自洛阳高校和市委党校的教师、基层干部等纷纷发言，畅谈学习焦裕禄精神的心得体会，并就如何传承弘扬焦裕禄精神进行交流讨论。大家一致认为，要始终以焦裕禄精神为标杆，做到心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒，争当焦裕禄式的好党员、好干部。

　　王飞强调，要提高思想认识，把学习弘扬焦裕禄精神作为一项永恒课题和长期任务，纳入党史学习教育常态化长效化内容，纳入“能力作风建设年”活动重要内容，增强党员干部在新时代学习弘扬焦裕禄精神的责任感使命感，切实做到深学、细照、笃行。要挖掘洛阳独特资源，不断丰富焦裕禄精神“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”的深刻内涵和时代价值，为广大党员干部群众学习弘扬焦裕禄精神提供理论支撑。要形成工作合力，打造“焦裕禄精神孕育形成在洛矿”教育品牌。要在深入研究阐释方面下功夫，引导广大专家学者全面系统挖掘、整理焦裕禄精神在洛阳孕育形成的轨迹，拓展研究内容和成果；要在宣传阵地建设运用上下功夫，不断提升中信重工焦裕禄事迹展览馆的展陈水平和质量；要在加强对外宣传方面下功夫，推出符合互联网传播规律、深受青年喜爱的融媒体作品，提升“焦裕禄精神孕育形成在洛矿”的影响力，引导全市党员干部从焦裕禄精神中汲取奋进力量，不断推动洛阳经济社会高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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