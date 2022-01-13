做卷子、协助执勤、发朋友圈，洛阳交警采取多项措施整治交通违法【视频】

目前，洛阳市公安局交警支队正在城市区50个重点路口及相关的主次干道开展交通违法整治行动，严查各类交通违法行为。

目前，洛阳市公安局交警支队正在城市区50个重点路口及相关的主次干道开展交通违法整治行动，严查各类交通违法行为。8月5日，记者在现场看到，交警部门采取多种措施，对违法行为进行纠正，取得了良好的效果。

8日5日上午，记者在丽新路与辽宁路交叉口看到，洛阳交警长春交巡大队的民警分布在路口各处，对各个方向往来车辆、行人的交通违法行为进行劝导、纠正。

“在这次整治行动中，电动车未悬挂号牌，骑乘电动车未佩戴安全头盔、越线停车、逆行等，是我们重点整治的交通违法行为。”长春交巡大队珠江中队中队长王星波说。

在发现市民骑乘电动车未佩戴安全头盔、越线停车、逆行后，执勤民警会马上对相关违法行为进行纠正，同时要求违法者扫描二维码，在“洛阳交通安全智慧劝导系统”小程序上进行登记、备案。

市民首次因交通违法行为首次被劝导、纠正，扫描二维码登录“洛阳交通安全智慧劝导系统”后，会显示一个“绿码”；如果是第二次有交通违法行为被劝导、纠正，扫描二维码后会显示一个“黄码”；如果是第三次或三次以上有交通违法行为被劝导、纠正，扫描二维码后会显示“红码”。