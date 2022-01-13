8月6日至8日，洛阳开展重点人群及区域核酸检测

5日下午，记者从洛阳市疫情防控指挥部办公室获悉，按照全市统一部署：8月6日-8日(本周六至下周一)，我市继续对重点人员开展常态化集中核酸检测。

5日下午，记者从洛阳市疫情防控指挥部办公室获悉，按照全市统一部署：8月6日-8日(本周六至下周一)，我市继续对重点人员开展常态化集中核酸检测。 5日下午，记者从洛阳市疫情防控指挥部办公室获悉，按照全市统一部署：8月6日-8日(本周六至下周一)，我市继续对重点人员开展常态化集中核酸检测。8月6日，洛龙区部分街道、城乡一体化示范区部分区域、洛宁县主城区要进行区域核酸检测；8月7日，新安县主城区进行区域核酸检测。 ●重点人员范围及检测次数 (一)31类重点人员(不含义务教育阶段学生和高中生)，集中核酸检测期间至少进行1次核酸检测。 (二)近7日(7月30日以来)有市域外旅居史的来(返)洛人员(含31类重点人员)，3天内进行2次核酸检测(两次采样时间间隔不少于24小时)，即“三天两检”。 ●区域核酸检测范围及检测次数 为提升区域核酸检测组织实施能力，此次对洛龙区部分街道、城乡一体化示范区部分区域、新安县主城区、洛宁县主城区全体居民(含本地常住人口、流动人口、外地户籍人口等)集中进行1次区域核酸检测。 其中洛龙区的区域核酸检测范围为：古城街道办事处、开元街道办事处、翠云路街道办事处、龙门街道办事处、关林街道办事处、太康东路街道办事处全体居民。 城乡一体化示范区核酸检测范围为：诸葛镇、李村镇城市区(伊滨路以东，南山大道以北，汉魏大道以西，伊河南岸堤顶路以南)范围内全体居民。 所有区域核酸检测范围内，如有近7日(2022年7月30日)以来有市域外旅居史的人员，除参加本次区域核酸检测外，还应在此后2天内再进行1次核酸检测，即完成一次“三天两检”。 ●核酸采样时间、地点 (一)采样时间 1.重点人员集中核酸检测采样时间：2022年8月6日—8日(本周六至下周一)。 2.区域核酸检测采样时间：洛龙区、城乡一体化示范区、洛宁县为2022年8月6日(本周六)；新安县为8月7日(本周日)。 (二)采样地点 各县区结合本县区实际，自行确定采样点和各采样点采样时间段，并向社会公开。 洛阳市疫情防控指挥部办公室相关负责人说，开展重点人员集中核酸检测和部分县区区域核酸检测，是发现潜在感染者，落实“四早”要求的有效途径。应参加本次集中核酸检测的人员，应主动参加检测；等待采样期间，应规范佩戴口罩、保持2米间距，严防人员聚集引起交叉感染。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东)