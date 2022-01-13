瀍河区一户人家新房装修后瓷砖大面积开裂 获赔18000元

入住新房本来是好事，谁知却因为装修惹了一肚子火。今日记者从洛阳市消协了解到，近日，该协会首次启动家装委托检测程序，成功调解一起房屋装修后瓷砖大面积开裂而引发的消费投诉纠纷，维护了消费者的合法权益。

入住新房本来是好事，谁知却因为装修惹了一肚子火。今日记者从洛阳市消协了解到，近日，该协会首次启动家装委托检测程序，成功调解一起房屋装修后瓷砖大面积开裂而引发的消费投诉纠纷，维护了消费者的合法权益。记者采访了受理和调解的全过程，请专业人士也打算进行房屋装修的市民提个醒。

案例回顾

2021年，家住瀍河区的陈先生夫妇购买了一套房子，经过多方考察，和洛阳一家装修公司签订了房屋装修合同，委托其对房屋进行装修。2022年3月装修完工后，陈先生发现墙上刚贴好没多久的瓷砖出现大面积裂纹，他先后联系了瓷砖经销商和装修公司相关人员，可是对方都说不是自己的责任。双方的互相推脱使得陈先生苦不堪言，无奈之下，他于6月向洛阳市消协进行投诉。

受理投诉后，洛阳市消协工作人员带领市消协律师团公益律师、房屋装修领域专家，和装修公司相关人员、瓷砖经销商一同前往陈先生家中进行实地勘查。现场看过裂纹之后，瓷砖经销商提供了该类型墙砖的质检报告，证明陈先生购买的瓷砖没有质量问题；装修公司相关人员则认为瓷砖开裂不是施工所致。双方各执一词，调解陷入僵局。鉴于此，洛阳市消协决定启动家装委托检测程序，提请河南省产品质量监督检验院对出现问题的瓷砖进行检测。

本月，河南省产品质量监督检验院出具了检测报告，送检的瓷砖各项指标合格。因此，陈先生家中瓷砖出现的大面积裂纹情况，应该是装修公司的施工问题所致。经市消协工作人员调解，装修公司补偿陈先生因瓷砖开裂产生的各项费用合计18000元，并承诺装修工程质保期延长至五年，陈先生夫妇对处理结果表示满意。