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网友反映退休职工医保卡退费金额变少 相关部门回应
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.05 11:09

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：收到上个月医保卡退费只有72元，请问退休职工医保卡退费金额怎么变少了？

　　洛阳市医疗保障局回复：将门诊费用纳入职工医保统筹基金支付范围后，职工个人账户计入办法有变化。退休职工账户计入办法：原来标准是所在参保单位平均退休费的3.5%；政策调整后的标准是按2021年度我市基本养老金月平均水平的2%确定，为72元，根据国家、省有关规定逐步调整退休人员个人账户划入标准。

　　点击查看原帖
[ 责任编辑：唐好优 ]
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