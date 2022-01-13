网友反映退休职工医保卡退费金额变少 相关部门回应

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：收到上个月医保卡退费只有72元，请问退休职工医保卡退费金额怎么变少了？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：收到上个月医保卡退费只有72元，请问退休职工医保卡退费金额怎么变少了？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：收到上个月医保卡退费只有72元，请问退休职工医保卡退费金额怎么变少了？
洛阳市医疗保障局回复：将门诊费用纳入职工医保统筹基金支付范围后，职工个人账户计入办法有变化。退休职工账户计入办法：原来标准是所在参保单位平均退休费的3.5%；政策调整后的标准是按2021年度我市基本养老金月平均水平的2%确定，为72元，根据国家、省有关规定逐步调整退休人员个人账户划入标准。
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