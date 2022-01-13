宜阳：为爱护航 七夕节甜蜜领证

农历七月初七是我国传统节日七夕节，不少新人会选择在这一天登记结婚。

农历七月初七是我国传统节日七夕节，不少新人会选择在这一天登记结婚。 8月4日，七夕节当日，宜阳县政务服务中心为办证新人提供优质服务，切实为群众办好事、办实事，在弘扬优良传统文化的同时，感受文化自信，助力全国文明城市创建。

该中心提前在官方微博、微信公众号发布公告，采取预约预审、发放预约单制度，“七夕”当天以预约优先办理为原则，免费为新人们提供遮阳伞、茶水等，同时做好组织、场地、增加人力、设备、应急、检查六项保障措施，让办证新人高兴而来满意而归。提前制定“七夕”婚姻登记应急预案，开设绿色通道，接受电话预约、网上预约、现场预约等形式，科学有序安排好登记时段、人数，提前告知办事群众需要准备的相关证件材料；提前做好电脑、打印机、复印机、智能一体机等办公电器设备维护和婚姻登记信息系统安全检测，强化安全保卫、电力供应等保障措施，备足表格、纸张、笔等办公用品以及结婚证，确保高峰期婚姻登记工作顺利进行。

按照高于社会面的防控标准，把好“入门第一关”，落实测温、扫码、佩戴口罩等措施。提前通过电话方式，逐一告知已预约的当事人办证事宜，引导预约登记、错峰登记。实行预约制，加强指引，最大限度减少人员聚集。规范做好通风、卫生、消毒等工作，确保婚姻登记场所安全。

同时，根据民政窗口的预约情况，该县政务服务中心当天还安排志愿者为新人提供办事指引、协助办理登记等“一条龙”服务，推行“热心”文明服务、“耐心”咨询服务、“细心”提醒服务、“尽心”延时服务、“暖心”指引服务的“五心”服务，确保高峰期服务热情不减、服务态度不变、服务质量不降。

据了解，七夕当天共办理结婚登记102对，登记合格率达到100%，群众满意率达到100%。(李炳辉 马亚静)④