洛龙区举办线上线下七夕交友联谊音乐会

七夕，在洛龙区遇见南山野孩子公园，“共青春·爱洛龙”优秀青年人才线上线下七夕交友联谊音乐会举办。 活动现场，青年参与游戏互动 七夕，在洛龙区遇见南山野孩子公园，“共青春·爱洛龙”优秀青年人才线上线下七夕交友联谊音乐会举办。 此次活动由洛龙区建设青年友好型城市先行区工作专班主办，团洛龙区委、洛龙区妇联承办，洛龙区青创之家、洛龙区融媒中心、洛阳晚报红娘帮帮团协办。活动旨在助力青年友好型城市建设，打造青年友好型城市先行区，为青年人才搭建交流桥梁和婚恋互动平台。经过前期报名筛选，来自洛龙区机关事业单位、企业、科研院所及驻地部队的近300名单身青年参加活动。 本次活动创新采用“线上+线下”的形式进行。线下，青年们在主持人带领下共同参与游戏互动、才艺展示等。此外，还有专业的心理老师和嘉宾访谈，共同探讨恋爱与婚姻相关话题。线上，活动通过网络平台直播，直播间里，大家积极互动，多名青年通过工作人员获取了心仪对象的联系方式。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 周文娜 通讯员 谢芳 张俊望 文/图）