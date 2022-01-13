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涧西区人民法院综合审判庭副庭长李勇顺：“法官要捋顺的不仅仅是案子，还有人心”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.05 08:54
李勇顺(中)和同事讨论案情

　　“法官办的不仅是案件，更是当事人的人生。”涧西区人民法院综合审判庭副庭长李勇顺这样定义他的工作。

　　昨日，记者来到涧西区人民法院李勇顺的办公室，看到里面堆满卷宗，只留有狭窄的通道可供通行。

　　“从事司法工作是我小时候的梦想，现在梦想实现了。”李勇顺笑着说，他从小就想成为惩恶扬善的英雄，因此，本科毕业后，跨专业考取了法学研究生。2012年，他以高分考入云南省高级人民法院。2015年，带着对家乡的思念，他来到洛阳市涧西区人民法院。

　　“法官要捋顺的不仅仅是案子，还有人心。”这是李勇顺常挂在嘴边的一句话。他注重用情、理、法融合的司法智慧去办案，让每一名当事人感受到司法既有力量又有温度。

　　有一起离婚财产纠纷案，案情简单却让李勇顺费尽心思。李勇顺说，虽然双方已经离婚，但两人育有孩子，考虑到孩子与父母未来的相处，他决定尝试调解。一次、两次、三次……多次登门被拒绝的他最终用诚意感动了被告的父亲，在这位父亲的说和下，该案完成调解，顺利结案。

　　自2019年进入刑事审判庭以来，李勇顺共办案700余起。他说，每一次办案都是对自己的挑战。

　　2019年，李勇顺承办了一起犯罪集团案件，案件涉及25人，卷宗达30本，摞起来有近1米高。他和团队成员每天加班到晚上10点，耗时2周做成阅卷笔录；庭审从早上9点持续到晚上9点，完成100多页的庭审笔录、200多页的审理报告；经过多次讨论后，几次易稿，最终形成10万多字的刑事判决书。

　　“能干，敢拼，能打硬仗！”涧西区人民法院四级高级法官高晋这样评价李勇顺：“他是‘80后’法官的典型代表，知识面宽，喜欢阅读经典古籍；平日里温文尔雅，面对复杂案件，却敢啃‘硬骨头’。”2015年，在民事案件数量激增的时刻，他勇挑重担，前往民事审判庭工作；2017年，在全国法院全力推进“基本解决执行难”的关键时刻，他迎难而上，从少年审判庭前往执行局工作；2019年，在扫黑除恶专项斗争进入攻坚阶段，他敢于担当，从执行局前往刑事审判庭工作。

　　李勇顺工作起来，就像个“拼命三郎”，家里的事情全靠妻子。一天晚上，他正在办公室里写判决书，手机响了，妻子急促地在电话中说：“孩子生病，送到医院了。”他心急如焚地赶到医院。孩子躺在病床上眼巴巴地问：“爸爸，今天我生病了，你能不能陪陪我？”他强忍住泪水，紧紧地抱住孩子，却无言以对……

　　接受采访两个小时，李勇顺的手机响了9次，座机响了4次，门被推开5次。涧西区人民法院是我市最繁忙的基层法院之一，2022年上半年，李勇顺收到刑事案件176起，结案154起，位列系统前列。

　　“前方充满挑战，但我依然对工作充满热情。要么不做，做了就一定要做好。”李勇顺对未来信心满满。还未及告别，他的手机再次响起……（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 陈昕 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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