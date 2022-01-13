当出现以下情况之一时，经会商研判，启动市级防汛一级应急响应。

当出现以下情况之一时，经会商研判，启动市级防汛一级应急响应：

●预警

洛阳市气象局发布暴雨一级预警报告，预计未来24小时主城区或3个及以上其他县(区)出现250毫米以上降雨，或者过去24小时主城区或3个及以上其他县(区)已经出现100毫米以上降雨，预计未来24小时上述地区仍将出现100毫米以上降雨，并可能引发中小河流洪水、城市内涝、山洪等灾害。

●灾害

辖区内2个以上县(区)因暴雨洪水发生特别重大洪涝灾害。

●河道

伊河、洛河、北汝河、涧河等主要防洪河道出现超标准洪水，或主要防洪河道重要河段堤防发生决口。

●水库、淤地坝、挡水坝、尾矿库

大型水库发生重大险情，或位置重要的中小型水库、淤地坝、挡水坝、尾矿库发生垮坝。

●出现其他需要启动应急响应的情况

启动防汛一级应急响应，如何落实？

市防指指挥长和副指挥长向市防汛抗旱指挥中心集结。市防指指挥长组织市防指全体成员和专家会商，滚动研判防汛形势，视频连线有关县(区)防指，组织动员部署，及时调度指挥。市防办工作专班在市防汛抗旱指挥中心24小时集中办公。根据需要并报经市委、市政府主要领导同意，宣布进入紧急防汛期。

根据灾害发生情况，派出由相关市领导带领的市防指前方指导组，赶赴抢险救援现场，指导督促地方做好防汛抢险救灾工作。

市防指发布全力做好防汛抢险救灾工作的紧急通知或指挥长令，督促地方党委政府和防指按照通知要求抓好贯彻落实。市气象局、市水利局、市自然资源和规划局等部门要及时发布监测预报。市防指其他有关成员单位每日8时、14时、18时向市防指报告工作动态。洪涝灾害影响地区县(区)级防指每日6时、12时、16时向市防指报告事件进展及工作动态，突发灾情、险情及时报告。

设立前方指挥部，负责组织、指挥、协调、实施洪涝灾害应急处置工作，市防指前方指导组由副市长任指挥长，地方党委政府主要负责同志任常务副指挥长。

电力、交通运输、公安、城管、宣传等部门按照自身职责，做好防汛相关工作及宣传报道，确保防汛工作有序进行。

强降雨区按要求将相关人员转移至安全地点，做到应转尽转、不落一人。水利、城管、交通运输、文化旅游等部门要结合自身职责及时采取措施，如及时关闭易积水的低洼区域、取消室外大型活动和群众集会等。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 整理）