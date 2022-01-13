栾川县陶湾镇西沟村：“绘”出美丽乡村新画卷

盛夏时节，位于伏牛山腹地的栾川县陶湾镇西沟村满山苍翠、河水清澈，景色宜人。走进村内的山乡水居写生基地，不少学生正在用画笔将生态美景定格在自己的画板上。

盛夏时节，位于伏牛山腹地的栾川县陶湾镇西沟村满山苍翠、河水清澈，景色宜人。走进村内的山乡水居写生基地，不少学生正在用画笔将生态美景定格在自己的画板上。

这个写生基地的创办者是左鸿斌，土生土长的西沟村人。今年35岁的左鸿斌大学毕业后，和朋友在外地一起创办了一家教育培训机构。

一次偶然的机会，左鸿斌到外地参观写生基地项目，这次参观让他萌生了创办写生基地的想法。“原生态的山水美景是许多绘画爱好者眼中的乡愁，打造写生基地，在写生产业链上做文章，可以推动绿水青山变为金山银山。”左鸿斌说。

西沟村位于伊河源头，森林覆盖率达92%，这里山清水秀、气候宜人，生态旅游资源丰富。在左鸿斌眼里，西沟村就是一个天然的写生基地，于是他选择把写生基地建在自己的家乡。

2018年，山乡水居写生基地在西沟村建成投用，该基地建有住宿楼，配备会议室、专业教室、餐厅等，可同时接待500余人，为写生团队提供住宿、餐饮、培训等服务。

万事开头难，写生基地有了，如何把人吸引过来？左鸿斌一边背着包走进省内大专院校艺术学院和专业画室洽谈业务，一边大力宣传西沟村的文化旅游资源。经过他不懈努力，多个大专院校艺术学院和专业画室与左鸿斌建立了长期合作关系，成为写生基地的“固定客户”。

功夫不负有心人。写生基地成立当年，就接待了洛阳市区及郑州、南阳等城市的学生近4000人次。随着知名度不断提高，也有不少游客前来休闲游玩，目前该写生基地已累计接待学生和游客5万余人次。

写生基地接待量逐年提升，村里的百姓跟着受益。“如今在写生基地长期打工的村民有10多名，主要做打扫卫生、做饭等工作，每月能收入2000多元。进入‘旺季’，用工量能增加到30余人。”左鸿斌说，写生基地的建成，给村民提供了在家门口就业的机会。

随着写生基地的建成，“写生游”在西沟村逐渐升温，丰富了乡村旅游业态，也给乡村带来更多人气和活力。

“这几年写生经济发展红火，不少地方就是依靠写生基地，打造‘写生旅游’新品牌，做成了大产业，一些农户也率先坐上了写生旅游经济的发展快车。”左鸿斌说，未来，他将进一步提升写生基地在住宿、饮食、休闲、娱乐等方面的服务质量，吸引更多的师生、绘画爱好者前来写生创作，努力打造国内有影响力的写生基地。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 侯豫炯）