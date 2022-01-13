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最高可获奖万元！“洛阳伏牛旅游公路”公路名称、品牌徽标、宣传口号有奖征集
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.05 08:36

　　当前，我市正在积极推进伏牛山旅游公路建设。昨日，记者从市交通运输局获悉，从即日起至15日，市交通运输局、市文化广电和旅游局联合面向社会征集“洛阳伏牛旅游公路”公路名称、品牌徽标(logo)和宣传口号。

　　“洛阳伏牛旅游公路”项目总长约615.57公里，其中汝阳段总长139.32公里，嵩县段总长155.09公里，栾川段总长124.24公里，洛宁段总长168.41公里，宜阳段总长28.51公里。目前，该项目已完成180多公里。

　　该项目依托国省干线公路和县乡公路，通过改造提升和在有条件区域新建等方式形成环线：起于汝阳县内埠镇境内的宁洛高速公路汝阳产业集聚区站，经汝阳、嵩县、栾川、洛宁、宜阳，回到嵩县、汝阳，最终回到起点。

　　该项目规划串联恐龙谷、西泰山、画眉谷、尧山、墨子文化旅游区、木札岭、白云山、龙峪湾、老君山、养子沟、鸡冠洞、伏牛山滑雪场、天河大峡谷、抱犊寨、王府竹海、全宝山、西子湖、神灵寨、天池山、花果山等28个3A级及以上景区，并规划设置13个特色主题驿站。

　　该项目完成后将成为洛阳第一条服务完善的快慢综合交通环线旅游廊道，实现“城景与共、景景相通”一张网，形成“快进慢游、均衡发展”的旅游格局。

　　征集主题

　　以“洛阳伏牛旅游公路”项目属性为基础，结合洛阳历史文化特色和沿途旅游景点。

　　征集内容

　　分为三项，可选单项或多项参与。

　　公路名称

　　突出洛阳历史文化和旅游特色，体现区域历史文化品位和内涵。名称须为汉语，符合国家法律规定，并简明阐释命名理由和含义。

　　品牌徽标

　　将旅游公路形象与地方特色、旅游资源等要素进行融合，充分体现洛阳区域特色。提交设计logo的图片及200字~500字的设计说明。

　　宣传口号

　　要求高度总结、凝练品牌特征，具有明显的指向性，有利于宣传与推广，不超过25个字，可附设计说明。

　　参与方式

　　统一发送至主办方邮箱：ncgljsk@163.com，联系电话：0379-63636076；确保提供的身份、通信信息真实有效，便于入选后进行联系及相关奖品的发放；本次征集活动投稿截止时间：2022年8月15日。

　　评选办法

　　分初步评选与专家评审，结果将在8月31日前公布。

　　奖项设置

　　公路名称、品牌徽标、宣传口号各设一等奖1名，奖金10000元；二等奖2名，奖金各5000元；三等奖3名，奖金各3000元；鼓励奖6名，各奖励纪念品一份。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵飞虎）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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