“父母爱情”里的幸福密码

昨日是七夕节。当年轻恋人花式过节，将“爱的宣言”刷爆网络时，记者采访了五对银发夫妻，在他们执手偕老的岁月里，磕到了高浓度的糖。

常树林、韩玉珍夫妇

幸福密码

悉心呵护 理解万岁

常树林、韩玉珍夫妇 结婚58年

昨日是七夕节。当年轻恋人花式过节，将“爱的宣言”刷爆网络时，记者采访了五对银发夫妻，在他们执手偕老的岁月里，磕到了高浓度的糖。

“人家都说我可有福，在家都是老头照顾我，买菜、做饭都是他。”说起如今的生活，81岁的韩玉珍一脸幸福。

韩玉珍和丈夫常树林同是开封杞县人，二人是同学，初中毕业后，韩玉珍来到原洛阳矿山机械厂工作，常树林继续读书，备考大学。身在异乡的韩玉珍时常想起那个人品好、学习好的老同学，就开始主动给常树林写信。几年后，常树林毕业后追随她来到洛阳工作。

“我们1964年结的婚，那时候连颗糖都买不到，没想到往后的日子越过越甜了。”韩玉珍说，相伴58年，他们从未吵过架。

夫妻相处为何如此和睦？面对这个问题，二人异口同声：“互敬互爱，理解万岁。”

韩玉珍的父亲走得早，她的母亲带着几个孩子，日子过得艰难。韩玉珍结婚后，经常给家里寄钱，帮弟弟娶媳妇、盖房子，对此常树林从无怨言。

“夫妻之间要互相理解，不理解就会吵架。”常树林说，好心态让他和老伴儿年过八旬身体都很健康。“每天早上，她5点多就出门打南无拳，我起来准备早饭，等她回来我们吃完早饭，我再出门散步。”

在常树林眼中，韩玉珍始终是他需要悉心呵护的小女孩：“在家有我照顾你，出门了你要照顾好自己，走路慢一点，别绊着了……”