洛阳市第四届全民健身线上运动会参赛佳作频出

立时代风口，青春洛阳活力四射；乘体育之风，全城“热练”不负夏天。

立时代风口，青春洛阳活力四射；乘体育之风，全城“热练”不负夏天。“喜迎二十大·欢乐进万家”洛阳市第四届全民健身线上运动会火热进行中，男女老少积极参与，优秀参赛作品频出，成为展示洛阳城市精神的亮丽窗口。

参与“零门槛”，掀起全民健身热潮

此次活动包括足球、篮球、乒乓球等16个体育项目，真正实现“零门槛”参与——既不用填写复杂的报名表，也无须下载手机App，足不出户、动动手指即可参与。

据统计，目前活动主办方已收到100余个优秀参赛作品。参赛者中，既有活力四射的少年，也不乏身经百战的“老将”，大家纷纷在镜头前尽情释放运动热情、展现体育风采。

洛阳市乒乓球协会会长陈玉霞是“参赛大军”中的一员。虽年近七旬，但她对乒乓球的热爱依旧不减，悉心培育优秀会员，传承体育精神，助推全民健身。“我从8岁开始打乒乓球，曾任职业教练。”陈玉霞说，“希望此次活动能号召更多人尤其是青少年积极运动、强健体魄。”

来自洛阳市毽球协会的陈雅君也不例外。用她的话来说，毽球是“融入生命”的一项运动，她参加此次活动旨在积极响应“全民健身”号召，彰显城市的蓬勃朝气与昂扬风貌。

“大礼包”来袭，欢迎大家积极参赛

此次活动如此受热捧，离不开丰厚的奖品。洛阳市体育中心众联游泳馆游泳卡、运动水杯、运动速干毛巾……此次活动的奖品不仅有品牌质量保障，更贴合大家的健身需求。

其中，洛阳市体育中心众联游泳馆游泳卡是“重头戏”。获得一等奖的参赛者，可将含此卡在内的价值1000元的“运动大礼包”收入囊中。“最佳人气奖”获得者将获得运动腰包、运动护腕、运动导汗带等好礼。此外，各项目的优秀参赛作品将获得更多曝光机会，在“云动洛阳”App和微信公众号等平台进行展播。

需要提醒大家的是，此次活动参与时间截至10月7日。大家可以积极参与，向“大礼包”冲刺。

●参与方式

打开微信视频号，点击“发表视频”，选择参赛作品，在发表页面文字描述区域添加“#洛阳全民健身运动会线上××(参与项目的具体名称)赛”话题并@云动洛阳，点击“发表”即可。（洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸）