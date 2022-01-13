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洛阳市纪委监委：开展年中“体检” 做实未病先防
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.05 08:25

　　“这次警示教育活动是一次有效的综合‘体检’，真正起到了未病先防的作用。”近日，洛阳市生态环境系统警示教育大会召开后，市生态环境局办公室副主任赵少辉由衷感慨。

　　为持续推动监督预防“治未病”工作走深走实，洛阳市纪委监委下发通知，决定按照《监督预防“治未病”工作操作办法》，在全市范围内召开2022年上半年警示教育大会，向党员干部通报案件查办情况，并对监督预防“治未病”主体责任落实和地方单位党风廉政建设情况进行督导调研。

　　“2022年1月至6月，全市纪检监察机关共查处违反中央八项规定精神问题323起，批评教育帮助和处理539人，党纪政务处分285人……”活动期间，市纪委监委各监督监察室负责人深入各县区各单位参加警示教育大会，对2022年上半年全市纪检监察机关案件查办情况进行通报，进一步激励保护广大党员干部自觉在“严”的氛围下廉政勤政、担当作为。

　　市纪委监委相关负责人表示，在全市召开警示教育大会，就是提醒各级各单位充分认识正风反腐的严峻性和复杂性、长期性和艰巨性，着力推动正风肃纪反腐更加科学、精准、有效，以久久为功的韧劲涵养政治上的“绿水青山”。

　　按照活动部署，市纪委监委相关负责人还根据前期监督检查中掌握的苗头性、倾向性问题，有重点地进行廉政勤政谈心谈话，同时对各县区各单位监督预防“治未病”工作开展情况进行调研督导。

　　各县区各单位党组织负责人纷纷表示，将进一步加强对党员干部的教育监督管理，做实做细“治未病”基础性工作，一体推进“三不腐”，持续净化政治生态。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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