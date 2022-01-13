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全市交通安全暨道路交通事故隐患排查整治工作推进会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.05 08:24

　　4日，市交安委组织召开全市交通安全暨道路交通事故隐患排查整治工作推进会。

　　与会人员在伊川县现场观摩了交通事故多发点段整治、农村派出所参与交通管理、文明交通村建设情况。会议还通报了今年1月至7月全市交通安全形势，交流了伊川县、栾川县先进经验，并就下一步全市交通安全工作进行深入部署。

　　会议强调，要强化组织领导，凝聚各方合力，整合力量资源，推动形成部门协同、齐抓共管的交通安全共建共治格局；要强化源头治理，紧盯各类重点违法行为、驾驶人管理、“两客一危一校一货”重点车辆、“营转非”大客车和七座以上农村面包车，消除交通安全风险隐患；要强化路面管控，优化通行秩序，加大违法行为查处力度，用好非现场执法手段，并进一步深化派出所参与交通管理，实现打、防、管、控转型升级，织密农村交通管理网络；要强化宣传教育，提升安全意识，通过大范围、高密度警示曝光和以案说法、以案示警等形式，形成交通安全宣传的强大声势，进一步起到震慑警醒作用。

　　副市长、市交安委主任、市公安局局长张武清，省公安厅交警总队总队长冯国文参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 李少峰）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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