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他以卖房为由坑邻居7万元 民警奔赴东北将人抓捕归案

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.05 08:26

　　涧西区一男子没有所住房子的所有权，为了骗取钱财，他伪造不动产权证书，对外发布卖房消息，诈骗邻居7万元。近日，民警奔赴东北，将潜逃的犯罪嫌疑人王某抓捕归案。

　　前不久，涧西区居民孙女士到涧西公安分局巡特警大队西区办案队报案称，其买房遭遇了诈骗，被骗了7万元。

　　民警询问得知，今年5月初，孙女士的邻居王某称急需用钱，想把自己的房子卖掉，托孙女士留意是否有人有购房意向。按照市场价，王某的房子价值40多万元，但他只要价25万元。孙女士听后动了心，打算自己将房子买下，与王某达成了购房协议，并先后支付给王某7万元预付款。

　　王某拿到钱后，面对孙女士办理房产过户手续的要求，以各种理由推脱。在孙女士多次催促下，6月3日，王某交给孙女士一本该房产的不动产权证书，之后便与孙女士失去联系。

　　6月7日，孙女士拿着王某所给不动产权证书到市民之家不动产登记处询问该房产相关事宜时，被告知该不动产权证书为假证，她这才意识到被骗，遂报警求助。

　　“我们立案后，迅速展开调查取证工作，对案件进行分析研判，发现王某名下并无任何房产，其已涉嫌诈骗。”民警白振林说，王某30多岁，其所住房子是多年前由其母亲购买的，产权人为其母亲。王某的母亲2005年去世后，这处房产的不动产权证书一直由王某的姨妈保管，且王某的姥姥还健在。因此，王某无权独自处置这套房产。

　　民警研判王某的活动轨迹发现，其已潜逃至黑龙江。7月底，民警远赴东北，最终在黑龙江省绥化市将王某抓获，并将其押解回洛。

　　经讯问，王某对其对外发布虚假售房信息诈骗被害人7万元，又花钱办理假不动产权证书搪塞被害人的犯罪事实供认不讳。王某诈骗得来的钱财，已被其用于网络游戏充值和日常开销挥霍掉。目前，王某因涉嫌诈骗罪被警方刑事拘留，案件正在进一步调查。

　　民警提醒广大市民，购物时一定要牢记“天上不会掉馅饼”，摒弃“贪便宜、图省事”的心理，不管是实体购物还是网络购物，对异常低价的一定要提高警惕，仔细甄别，以免买到假冒伪劣产品，甚至遭遇诈骗，尤其涉及二手房、二手车等大件商品的交易，要多方了解卖家真实信息，认真核实，确定商品真实性，多方面综合评估，谨慎购买，以免上当受骗。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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