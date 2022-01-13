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“没有办法，就到群众中去”（大力学习弘扬焦裕禄精神——纪念焦裕禄同志诞辰100周年）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.05 08:25
在中信重工，焦裕禄工作过的一金工车间办公室

　　焦裕禄在主帅洛矿一金工车间初期，最重要的任务就是设备的安装。车间内很多大型设备都需要空中行车起吊，可那重达60吨的大行车怎么进到车间，却成了难题。

　　当时，厂长安排由苏联专家制订运输方案，运输科副科长孙峰负责具体执行。这让刚刚接触运输业务的孙峰十分为难。于是，他主动来找焦裕禄商量。

　　焦裕禄说:“这个好办，告诉你一个秘诀，所有的难题都会迎刃而解。”

　　孙峰疑惑地看着焦裕禄:“是啥？”

　　“没有办法，就到群众中去。”焦裕禄说。

　　这天下午，焦裕禄、孙峰组织召开业务骨干座谈会。大家认为，苏联专家的意见行不通。要把笨重的大行车一夜之间运进去，露天的大吊车使不上劲儿，厂房及大门已经建成不能拆。最后大家决定，绕道借用一金工车间露天跨里的铁路专线，采用千斤顶升高、轨道平车两头抬、进入室内再换木杠滚筒手工作业的办法。

　　面对这块难啃的骨头，焦裕禄和大伙儿一起奋战了10多个小时，最终赶在厂领导到现场检查前顺利完成了任务。

在中信重工一金工车间，焦裕禄安装使用过的机床如今仍在使用

　　然而没过多久，在一金工车间设备安装的关键时刻，另一个难题出现了：负责搬运机器零件的电瓶车没电了。

　　电工周学才对焦裕禄说:“焦主任，电瓶车如果不继续充电，时间一长电瓶就会烧掉的。”

　　“是啊，我也在考虑这个问题。送去充电吧，一次得100多元，五六个小时就用完了，不划算。但要不充电吧，烧了电瓶浪费就更大了。”焦裕禄说着把目光移到了年轻的周学才身上。

　　焦裕禄问道:“小周，你是电工，你说咋解决这个难题？”

　　“要是国家赶紧运来充电机就好了，也用不着咱们这么犯难。”周学才说。

　　焦裕禄点了点头说：“国家拨来充电机当然好，可啥时候来不好说。时间不等人，依我看，咱们应该自力更生，解决这个难题!”

　　“咋解决？自己造个充电机？”周学才追问了一句。

　　“是啊!依靠自己的力量!”焦裕禄斩钉截铁地说:“路是闯出来的，咱们应该勇当闯将，闯出一条自力更生的路子来。充电机也不是什么了不起的东西，只要下决心搞，准能搞出来!洋的不行，搞个土的也行嘛!”

　　周学才知道，焦裕禄一旦决定干什么，不干出个样子是决不罢休的。他也来了劲头，信心百倍地说:“行，有你撑腰，有大伙儿帮忙，我试试看!”

　　在试验过程中，焦裕禄天天和周学才一起研究。遇到困难，焦裕禄就给周学才打气，还领着他求师问友，请别人帮助。需要什么，焦裕禄就想方设法去找。试验失败了，他就和周学才一起探究失败的原因。在苦战了三天两夜之后，一台土充电机终于在他们手上试制成功。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞/文 记者 张怡熙 通讯员 黄政伟/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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