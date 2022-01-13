老城区城市管理局：墨香路即将亮灯

本网曾以《记者跑腿：老城区墨香路的路灯何时能亮起来？》为题，报道老城区墨香路上的路灯出现故障迟迟无法亮灯的问题。截至8月3日，该路段路灯依旧未亮，记者再次来到墨香路走访此事。

本网曾以《记者跑腿：老城区墨香路的路灯何时能亮起来？》为题，报道老城区墨香路上的路灯出现故障迟迟无法亮灯的问题。(详情《记者跑腿：老城区墨香路的路灯何时能亮起来？》)截至8月3日，该路段路灯依旧未亮，记者再次来到墨香路走访此事。

先前采访中，老城区城市管理局市政园林中心相关工作人员回复，已向上级报告，顺利的话墨香路可在7月底恢复亮灯。8月2日，先前反映情况的市民周先生再次联系记者，称墨香路上的路灯依旧没亮。

2日晚10点，周先生向记者提供的照片和多段视频显示，墨香路上的路灯确实未亮，居民出行只能依靠周边小区的灯光。3日上午，记者再次来到墨香路，附近商户向记者证实周先生反映的情况属实，且近期未见有单位维护该路段路灯。

记者注意到，2日，有网友在洛阳网“百姓呼声”上再次发帖反映该路段路灯问题。该网友称，2021年1月20日，附近居民反映墨香路的路灯问题，当时有部门回复是路灯的变压器问题尚未解决。时至今日，已经超过一年半的时间还未解决该路段路灯问题。该网友还称，该路段已经多次有人摔倒，出行安全受到很大影响。

恢复亮灯时间为何一再推迟？3日，老城区城市管理局相关科室回复，因为该路段的路灯变压器型号不多见，寻找生产厂家以及采购设备影响了恢复亮灯进度，目前正在协调。“请周边居民放心，墨香路上的路灯变压器8月7日前就能装好，届时就可以亮灯了！”该局相关科室工作人员说。

《记者跑腿》栏目将持续关注此事。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 实习生 邵嘉莹）