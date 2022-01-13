洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

老城区城市管理局：墨香路即将亮灯
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网 2022.08.05 08:26

　　本网曾以《记者跑腿：老城区墨香路的路灯何时能亮起来？》为题，报道老城区墨香路上的路灯出现故障迟迟无法亮灯的问题。(详情《记者跑腿：老城区墨香路的路灯何时能亮起来？》)截至8月3日，该路段路灯依旧未亮，记者再次来到墨香路走访此事。

　　先前采访中，老城区城市管理局市政园林中心相关工作人员回复，已向上级报告，顺利的话墨香路可在7月底恢复亮灯。8月2日，先前反映情况的市民周先生再次联系记者，称墨香路上的路灯依旧没亮。

　　2日晚10点，周先生向记者提供的照片和多段视频显示，墨香路上的路灯确实未亮，居民出行只能依靠周边小区的灯光。3日上午，记者再次来到墨香路，附近商户向记者证实周先生反映的情况属实，且近期未见有单位维护该路段路灯。

　　记者注意到，2日，有网友在洛阳网“百姓呼声”上再次发帖反映该路段路灯问题。该网友称，2021年1月20日，附近居民反映墨香路的路灯问题，当时有部门回复是路灯的变压器问题尚未解决。时至今日，已经超过一年半的时间还未解决该路段路灯问题。该网友还称，该路段已经多次有人摔倒，出行安全受到很大影响。

　　恢复亮灯时间为何一再推迟？3日，老城区城市管理局相关科室回复，因为该路段的路灯变压器型号不多见，寻找生产厂家以及采购设备影响了恢复亮灯进度，目前正在协调。“请周边居民放心，墨香路上的路灯变压器8月7日前就能装好，届时就可以亮灯了！”该局相关科室工作人员说。

　　《记者跑腿》栏目将持续关注此事。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 实习生 邵嘉莹）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
        前段时间，河南省文化和旅游厅、河南省乡村振兴局联合印发通知，确定195个村为河南省首批乡村康养旅游示范村...
  • ·夏夜风微凉 夜游城四方
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    		•  
    新闻排行
  • 滨河南路拓宽改造工程何时完工？洛阳...
  • 外地绿牌电动车在洛阳可以骑行吗？市...
  • 江西安福幼儿园重大刑事案嫌疑人被抓
  • 涉及50多个专业！洛阳中级职称评审权...
  • 稳步推进！洛阳石化百万吨乙烯项目进...
  • 河南嵩山龙门队回归主场 周日迎战北京...
  • 宜阳县白杨镇建设足球生产基地 年产...
  • 提醒！洛卢高速宜阳段9日-12日白天因...
  • 厉害了！这家洛阳企业独家配套比亚迪...
  • 全民健身日，洛阳市体育中心体育场馆...
    		•
    百姓呼声
    2022年开放有29个夜市，具体位置在这
    道路指示牌的位置设置广告牌合适吗？
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    盛夏清荷

    只有河南 戏剧幻城

    晨练

    桃花沟风光
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605