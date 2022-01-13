洛阳自古多才女，比如历史学家、文学家班昭，诗人、音乐家蔡文姬等。洛阳才女不仅仅表现的是才华，更重要的是品德。司马光说，所谓才，是指聪明、明察、坚强、果毅；所谓德，是指正直、公道、平和待人。才，是德的辅助；德，是才的统帅。今天，我们讲讲唐朝洛阳才女于倩的故事。

洛阳自古多才女，比如历史学家、文学家班昭，诗人、音乐家蔡文姬等。洛阳才女不仅仅表现的是才华，更重要的是品德。司马光说，所谓才，是指聪明、明察、坚强、果毅；所谓德，是指正直、公道、平和待人。才，是德的辅助；德，是才的统帅。今天，我们讲讲唐朝洛阳才女于倩的故事。

于家有女初长成

于倩，出身于洛阳于氏，本姓万纽于氏，鲜卑族人。洛阳于氏以北魏名将于栗磾(dī)为始祖，原籍在代郡桑乾县(今山西省山阴县)。

东晋后期，东晋大将刘裕两次北伐，前后灭南燕、破北魏、亡后秦，收复山东、河南、关中等地，黄河以南尽入南朝版图，“七分天下，而有其四”。

东晋义熙十二年、北魏泰常元年(公元416年)底，刘裕回建康(今南京)后，北魏明元帝派于栗磾为将，率兵五千，强渡黄河，攻占陕州、新安、宜阳(宜阳故城，今韩城)。由于东晋在洛阳驻有重兵，于栗磾还没有力量攻占洛阳，于是就在宜阳屯田。他把家族从桑乾县迁到宜阳城北的紫云山下，这是一个山间盆地，后来人们把此地称为于洼。

于栗磾以宜阳为中心，不断扩大战果，逐步占领河洛地区，对洛阳形成包围。北魏泰常七年(公元422年)冬，于栗磾率军攻克洛阳，并且追敌至淮河，北魏实现了戡定中原的战略目标。于栗磾致仕后，居住在于洼，终老于此。

于栗磾六世孙于谨，是北周太傅，他是于倩的高祖父。于倩的曾祖父于义，是隋朝豫州刺史。于倩的祖父于宣道，是隋朝内史舍人。于倩的父亲于永宁，是唐朝商州刺史。

于倩于贞观元年(公元627年)春，出生在于洼。她是于永宁的六女儿，他有一个兄长，名叫于遂古。于氏很重视教育，开办有学堂，名叫紫云书院。于倩三岁时，入紫云书院读书。

十年后，于遂古考中进士，经吏部铨选后，到外地为官。于倩的姐姐们也都相继出嫁。唐朝女子早婚，于倩已到谈婚论嫁的年龄了，登门求亲的很多。但是，于倩偏偏选中了农家子弟李睿，但是，她告诉李睿，只有高中进士，才能来迎亲。李睿比于倩大了七岁，是国子监的监生。

培养儿子成神童

李睿出身于渤海李氏，但是这个家族，从隋朝初年就迁到了缑氏县(在今偃师南部)上程聚。李睿的曾祖父李洁、祖父李德茂、父亲李儒懿都是当地乡贤，忠厚古朴，耕读传家。

贞观十九年(公元645年)春，李睿考中进士，迎娶了于倩。一年后，他们有了自己的儿子，名叫李詹。不久，李睿通过了吏部铨选，任长安县尉，后来又担任扬州户曹。

丈夫长期不在家，于倩需要照顾公婆，抚育幼子。她是个称职的儿媳，也是个称职的母亲。《于倩墓志》称她“蕙心兰薰，作配君子，宜其家室。宗党式化，德容有童”。意思是说她修身齐家，德容兼备，为乡党的楷模。

于倩在紫云书院读书多年，精通九经，这九经是《周礼》《仪礼》《礼记》《左传》《公羊传》《谷梁传》《易经》《书经》《诗经》。这也是唐代科举考试中明经科考试的基本内容。明经与进士二科为唐朝科举的基本科目。

在李詹幼时，于倩就教他读书写字，然后逐步背诵、默写九经。李詹很聪明，可以过目成诵。于倩又讲解得非常详细明白，李詹在小小年纪就积累了丰富的知识。

显庆二年(公元657年)，唐高宗迁都洛阳，以洛阳为东都。次年春，在洛阳举行科举考试。参加科考的考生分两种，一是国子监的监生，另一类是乡贡。乡贡指的是，经州县考试合格后推荐的私学学生。乡贡有名额限制，一般是每县一个名额。

在缑氏县举行的乡贡考试中，李詹获得第一名。接着，他到洛阳参加礼部举行的科举考试，获得明经科第一名。当年，李詹只有十二岁。这样一个儿童成为明经科榜首，朝野震惊。

于倩入宫见帝后

正是牡丹盛开的季节，唐高宗和皇后武则天在西苑凤凰堂赐宴新科进士、明经们，年幼的太子李弘作陪。本届新科进士、明经，共三十人。众进士、明经向帝后、太子行礼后，礼部官员向帝后一一介绍进士、明经们。

唐高宗赐茶，问大家天阵、地阵、人阵是什么意思。李詹答道：“古兵书说，天阵指的是星宿孤虚这一类天象，地阵指的是山川形势的利弊，人阵指的是军队排列阵势时的主次和配合。我认为，这种说法不正确。夫师出以义，有若时雨，得天之时，此天阵也；兵在足食，且耕且战，得地之利，此地阵也；三军使兵士如父子兄弟，得人之利，此人阵也。三者去矣，将何以战？”

唐高宗非常欣赏，就问李詹：“你的老师是谁？”李詹回答是自己的母亲。唐高宗、武则天非常惊讶，马上下诏，让于倩三日后入宫觐见。

三日后，于倩到西苑含香院觐见帝后，于倩举止得体，博学多才，武则天又与她年龄相仿，因此相谈甚欢。帝后当即下诏，让于倩入宫担任名为司籍的女官，正六品，主要是教太子读书。又让李詹入宫，为太子伴读。

龙朔二年(公元662年)春，唐朝在洛阳设置国子监，任命于倩为国子监祭酒，从三品，她成为帝国的两个最高教育行政长官之一。当年，于倩三十五岁。

当时，唐高宗身体状况不佳，经常感到头晕目眩，开始委政事于武则天。武则天在洛阳敦行里，为于倩赐宅一座，并将其丈夫李睿从扬州调回洛阳，担任礼部员外郎，不久升为尚书左丞。

总章元年(公元668年)，李詹被任命为银青光禄大夫、徐州刺史，从三品。后来，李詹又先后担任相州刺史、宣州刺史等，他为政清廉，政绩突出。

永隆二年(公元681年)，李睿去世，葬于缑氏县景山之阳。弘道元年(公元683年)，唐高宗驾崩，武则天开始临朝称制。天授元年(公元690年)九月初九，大周开国，于倩被任命为同凤阁鸾台平章事，仍担任国子监祭酒，正一品。李詹被朝廷授勋为上柱国、平原郡开国公，正一品。

神龙元年(公元705年)，于倩致仕。开元八年(公元720年)，于倩在敦行里去世，享年九十四岁，礼葬于景山之阳。（郑贞富）