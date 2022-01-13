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给孤残儿童献爱心可直接到儿童福利院

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.05 08:15

　　“我想给洛阳市儿童福利院的孩子们捐一些全新的衣服，想知道如何捐赠。”近日，市民张女士拨打热线66778866咨询。昨日，记者联系洛阳市儿童福利院得知，给福利院的孩子们献爱心，可直接到福利院。

　　张女士说，她家里有一些全新的儿童服装，包括上衣和裤子等，想捐赠给福利院的孩子们。她不知道如何捐赠，想让记者帮忙。

　　“给孤残儿童献爱心，可直接到儿童福利院。”昨日，洛阳市儿童福利院爱心办工作人员说，考虑到疫情防控原因，旧衣服存在消毒问题，儿童福利院目前只接受新衣服。

　　该工作人员说，由于洛阳市儿童福利院采取封闭式管理，爱心人士按照疫情防控要求不能进入院区，可在儿童福利院门岗处联系爱心办，将爱心物资交到工作人员手中。洛阳市儿童福利院爱心办联系电话：0379-63951043。

　　昨日下午，记者将捐赠流程反馈给张女士，她说将于近期前往捐赠衣服，对记者的帮助表示感谢。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 董华武 吕雷刚)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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