高温闷热持续 老年人要警惕“热中风”

今日洛阳晴天间多云，局部有阵雨或雷阵雨，气温28℃到38℃。

受副热带高压持续影响，高温闷热天气持续。昨天，洛阳最高气温34℃，最大相对湿度达到85%，市民如同被笼罩在蒸笼里，一个个变成了“小笼包”。

此次高温天气影响范围极大，据中国天气网消息，4日到本周末，随着副热带高压增强西伸，我国西北地区东部、华北、黄淮及江淮、江南等地将出现大范围高温天气，由于相对湿度大，多地将遭遇“桑拿天”。

未来几天，洛阳将迎来38℃到39℃的持续高温天气。市气象台预计，未来一周受副热带高压控制，我市以高温闷热天气为主。8日夜里到9日，受地面冷空气影响，我市有分散性阵雨或雷阵雨，局地有短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气。具体来说，今天洛阳晴天间多云，局部有阵雨或雷阵雨，气温28℃到38℃；6日到7日晴天间多云，局部有阵雨或雷阵雨，气温28℃到39℃；8日晴天转多云，有分散性阵雨或雷阵雨，局部有短时强降水，雷暴大风等强对流天气，气温26℃到39℃。

酷暑来临，要当心“热中风”。中风是中老年人常见的脑血管病，它有两个发病高峰期，一个是0℃以下的严冬，一个是30℃以上的盛夏，在夏天发生的中风俗称“热中风”。诱发“热中风”的最常见因素是脱水，其实就是我们的血液黏滞了，流通不畅，在原有血管病变的基础上，诱发缺血性卒中。医务人员提醒，遇到高温天气时，老年人一定要及时补充水分，室内空调温度控制在27℃以上，注意不要直吹，同时定时开窗通风，保持室内空气清新。如果出现单眼忽然发黑、哈欠不断、手指麻木、说话吐字不清、头痛、头晕眼花及半身麻木等症状，应及时就医。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)