情定七夕节，洛阳874对新人领证

4日是中国传统节日七夕节，也是咱中国人自己的情人节，洛阳市各县区婚姻登记处迎来了婚姻登记小高峰，许多新人选择在这一天领证，记录幸福瞬间，共度浪漫七夕。

4日是中国传统节日七夕节，也是咱中国人自己的情人节，洛阳市各县区婚姻登记处迎来了婚姻登记小高峰，许多新人选择在这一天领证，记录幸福瞬间，共度浪漫七夕。

记者在洛阳市西工区民政局婚姻登记处看到，与2020年七夕节相比，前来办理结婚登记的新人数量不算太多，秩序井然。

新人在结婚登记室门口扫场所码，之后在取号机上取号，叫号后进入登记室，通过指纹识别、人脸识别后，在电子表上签名确认。仅5分钟左右，他们就能拿到属于自己的结婚证。随后，新人来到颁证大厅宣读结婚誓言，并在中式、新式颁证大厅拍照留念。

“能在七夕当天领证，我们非常高兴！”来自洛阳市西工区的刘玉玺和妻子梁羽佳说，他们大学毕业后回到洛阳工作，已经谈了两年恋爱，打算在今年10月举行婚礼。

梁羽佳说，为了顺利领证，她提前通过网络预约办理七夕当天结婚登记，4日早上8点半赶来排队。

4日上午9点半左右，刘玉玺和梁羽佳领到了结婚证，小两口大方地邀请记者为他们拍照留念。

“七夕是个好日子，领证的新人比平时多一些，因此我们提前做好了应对预案，西工区民政局提前为婚姻登记处配备了防疫物资。”西工区民政局婚姻登记处负责人温茜说，工作人员提前1个小时，早上8点就到岗，为新人进行材料审核，之后为符合条件的新人发号，确保新人顺利领证。

记者了解到，4日当天，西工区民政局婚姻登记处为32对新人办理了结婚登记，与2020年七夕72对新人办理结婚登记相比有所下降。温茜介绍，今年七夕距离“520”不远，因此结婚登记人数有所下降。

洛阳市民政局社会事务科提供的数据显示，各县区4日共办理结婚登记874对，其中宜阳数量最多，达到101对，之后是伊川县，达到86对。

民政部门建议广大新人朋友，在疫情防控常态化下，尽量不在特殊日子扎堆办理结婚登记。只要感情好，每天都是好日子。