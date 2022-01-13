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涉及50多个专业！洛阳中级职称评审权限移交
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.04 18:23

　　今后，洛阳市中职教师、律师、文博等系列的中级职称评审工作，将由行业主管部门负责。

　　3日，洛报融媒记者从洛阳市中级职称评审权限移交工作会议上获悉，洛阳市中等职业学校教师中级职称评审委员会、洛阳市工程系列建筑专业中级职称评审委员会等8个评审委员会，将从人社部门移交到教育、科技、住建等6个行业主管部门。

　　“职称是衡量专业技术人才学术技术水平和专业能力的主要标志，人才怎样用好，用人单位最有发言权。”洛阳市人社局党组书记、局长白剑介绍，此次中级职称评审权限移交，是深化“放管服”改革，落实“能力作风建设年”活动的具体措施，有利于扩大用人主体在人才培养、引进、使用中的自主权。

移交公章

　　近年来，洛阳市强力推进职称制度改革，持续加大向用人主体授权力度，目前全市有中、高级职称评审委员会47个，涉及教育、卫生、工程等16个系列上百个专业，其中高级评审会8个，已全部移交到市级行业主管部门承办；中级评审会39个，已移交或下放25个。从评估情况看，这些已移交或下放的评审委员会运转良好，用人主体在职称评审中的主导作用得到充分发挥，为人才和用人单位发展带来明显便利。

　　此次中级职称评审移交，涉及50多个专业、8个评审委员会、6个行业主管部门，以及5000余名专业技术人员，占全市全年中级职称评审总人数的60%以上，无论从规模、工作力度还是人数上讲，在洛阳职称改革历史上都是空前的。

　　洛报融媒记者了解到，目前洛阳市在库专业技术人员约30万人，2021年全市参评单位2640家，共申报初、中、高级职称2.2万人，评审通过1.67万人，平均通过率75.6%，位居全省前列。白剑表示，职称评审移交，有利于人社部门从管理职能向服务职能转变，提高行业主管部门自主权，让专业的部门做专业的事，推动职称制度和用人制度有效衔接。接下来，人社部门将加强对中级职称评审工作的全过程监管和全流程服务，确保移交的中级职称评审权限接得住、用得好，为各类人才在我市干事创业营造良好的发展环境。

　　此次中级职称评审权限移交范围

　　自2022年起，将洛阳市中等职业学校教师中级职称评审委员会交由市教育局承办；

　　将洛阳市工程系列中级职称评审委员会交由市科学技术局承办；

　　将洛阳市工程系列建筑专业中级职称评审委员会、洛阳市民营企业工程系列建筑专业中级职称评审委员会交由市住房和城乡建设局承办；

　　将洛阳市农业系列中级职称评审委员会、洛阳市农业科学研究系列中级职称评审委员会交由市农业农村局承办；

　　将洛阳市律师系列中级职称评审委员会交由市司法局(洛阳市律师协会)承办。

　　自2023年起，将洛阳市文物博物系列中级职称评审委员会交由市文物局承办。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 李帆 实习生 刘航宇 文/图)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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