最高气温40℃！未来4天洛阳持续高温 请注意防范

4日，记者从洛阳市气象局获悉，未来一周受副热带高压控制，洛阳以高温闷热天气为主，午后有局地阵雨或雷阵雨；8日夜里到9日，受地面冷空气影响，全市有分散性阵雨或雷阵雨，局地有短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气。

4日，记者从洛阳市气象局获悉，未来一周受副热带高压控制，洛阳以高温闷热天气为主，午后有局地阵雨或雷阵雨；8日夜里到9日，受地面冷空气影响，全市有分散性阵雨或雷阵雨，局地有短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气。

【天气预报】

今天夜里到明天白天，全区晴天间多云，局部有阵雨或雷阵雨，偏南风2级-3级，最低气温26℃～28℃，最高气温37℃～39℃。

明天夜里到后天白天，全区晴天间多云，局部有阵雨或雷阵雨，偏南风3级左右，最低气温24℃～26℃，最高气温38℃～40℃。

7日(周日)：晴天间多云，局部有阵雨或雷阵雨，气温28℃～39℃。

8日(周一)：晴天转多云，有分散性阵雨或雷阵雨，局部有短时强降水，雷暴大风等强对流天气，气温26℃～39℃。

9日(周二)：阴天间多云有阵雨，气温23℃～31℃。

10日(周三)：多云间晴天，局部有阵雨或雷阵雨，气温26℃～32℃。

11日(周四)：晴天间多云，气温25℃～36℃。