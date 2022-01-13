汝阳县列装M300型负载无人机及抛投器，用于防汛应急救援

近日，汝阳县新列装一架M300型负载无人机及抛投器，用于防汛应急救援。
近日，汝阳县新列装一架M300型负载无人机及抛投器，用于防汛应急救援。
近日，汝阳县新列装一架M300型负载无人机及抛投器，用于防汛应急救援。
据了解，该无人机具有防水、抗风能力强的特点，可挂载约3公斤物资，最大飞行距离达7公里，实现满载飞行40分钟，可远程抛投救生衣、救生圈、急救包等应急救援物资，主要用于应急救援。
目前，无人机抛投救援装备、水上机器人救援等新型装备的应用已列入日常训练科目。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 罗兴涛 通讯员 李艳丽 顾小乐 文/图/视频）
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