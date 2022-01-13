为看图纸自学俄语，焦裕禄练肿了舌头（焦裕禄在洛阳）

泛黄的纸张，边缘已磨得发卷，上面写满了密密麻麻的俄文……在中信重工焦裕禄事迹展览馆，记者看到了一张苏联提升机的图纸。

焦裕禄（右一）和苏联专家在一起

泛黄的纸张，边缘已磨得发卷，上面写满了密密麻麻的俄文……在中信重工焦裕禄事迹展览馆，记者看到了一张苏联提升机的图纸。当年为看懂这种俄文图纸，焦裕禄主动学习俄语，这对于只有小学文化的他，可费了不少周折。

洛阳矿山机器厂由苏联援建，厂里的设备和图纸几乎全是从苏联引进，上面都是俄文。在大连起重机器厂学习时，焦裕禄学习了简单的俄文，可对于深奥的机械类词汇，他还是门外汉，很多问题要向苏联专家请教，这让焦裕禄特别犯愁。

1957年10月，高才生赵广宜在苏联留学后回国，被分配到洛阳矿山机器厂一金工车间工作。报到那天，车间主任焦裕禄就给他安排了任务，协助苏联专家茹拉鲁廖夫负责车间的机床设备安装，兼做俄语翻译。

一天晚上，车间轮到焦裕禄和赵广宜值班。过了夜里12点，准备上楼休息的赵广宜遇到了焦裕禄。“小赵，请你教教我俄语，从最简单的字母开始。”焦裕禄一脸诚恳，认真地说，“作为一个车间主任，如果连车间机器、图纸都不熟悉，有啥资格领导大家干活儿？”

赵广宜被焦裕禄的谦逊好学打动了，满口答应。两人重新回到办公室，焦裕禄开始一板一眼地学起了俄语。

由于焦裕禄说话带有山东口音，俄语字母“p”发音时舌头要颤动才能发出，这对焦裕禄来说可不容易。赵广宜反复教了他好多遍，焦裕禄不停地模仿，可两个小时过去了，还是发不准音，但他仍毫不气馁地坚持练习。

接下来一连几天，赵广宜每次见到焦裕禄，都能听到他在练发音。有一次他听焦裕禄说话的声音有点儿别扭，一问才知道，焦裕禄为了练好发音，舌头都练肿了。

后来在车间生产会上，焦裕禄拿着图纸清晰地念出了上面几个俄语字母。“只有我知道，为了读好这些字母，他费了多大的劲儿！”赵广宜说，在洛矿时，为了方便与厂里苏联专家沟通，焦裕禄不仅苦学俄语，还跟苏联专家学会了跳交谊舞。他会拉二胡、唱京剧、打篮球，妥妥是一个“文艺青年”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 文/图）