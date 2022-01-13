洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

为看图纸自学俄语，焦裕禄练肿了舌头（焦裕禄在洛阳）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.05 08:54
焦裕禄（右一）和苏联专家在一起

　　泛黄的纸张，边缘已磨得发卷，上面写满了密密麻麻的俄文……在中信重工焦裕禄事迹展览馆，记者看到了一张苏联提升机的图纸。当年为看懂这种俄文图纸，焦裕禄主动学习俄语，这对于只有小学文化的他，可费了不少周折。

　　洛阳矿山机器厂由苏联援建，厂里的设备和图纸几乎全是从苏联引进，上面都是俄文。在大连起重机器厂学习时，焦裕禄学习了简单的俄文，可对于深奥的机械类词汇，他还是门外汉，很多问题要向苏联专家请教，这让焦裕禄特别犯愁。

　　1957年10月，高才生赵广宜在苏联留学后回国，被分配到洛阳矿山机器厂一金工车间工作。报到那天，车间主任焦裕禄就给他安排了任务，协助苏联专家茹拉鲁廖夫负责车间的机床设备安装，兼做俄语翻译。

　　一天晚上，车间轮到焦裕禄和赵广宜值班。过了夜里12点，准备上楼休息的赵广宜遇到了焦裕禄。“小赵，请你教教我俄语，从最简单的字母开始。”焦裕禄一脸诚恳，认真地说，“作为一个车间主任，如果连车间机器、图纸都不熟悉，有啥资格领导大家干活儿？”

　　赵广宜被焦裕禄的谦逊好学打动了，满口答应。两人重新回到办公室，焦裕禄开始一板一眼地学起了俄语。

　　由于焦裕禄说话带有山东口音，俄语字母“p”发音时舌头要颤动才能发出，这对焦裕禄来说可不容易。赵广宜反复教了他好多遍，焦裕禄不停地模仿，可两个小时过去了，还是发不准音，但他仍毫不气馁地坚持练习。

　　接下来一连几天，赵广宜每次见到焦裕禄，都能听到他在练发音。有一次他听焦裕禄说话的声音有点儿别扭，一问才知道，焦裕禄为了练好发音，舌头都练肿了。

　　后来在车间生产会上，焦裕禄拿着图纸清晰地念出了上面几个俄语字母。“只有我知道，为了读好这些字母，他费了多大的劲儿！”赵广宜说，在洛矿时，为了方便与厂里苏联专家沟通，焦裕禄不仅苦学俄语，还跟苏联专家学会了跳交谊舞。他会拉二胡、唱京剧、打篮球，妥妥是一个“文艺青年”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
        前段时间，河南省文化和旅游厅、河南省乡村振兴局联合印发通知，确定195个村为河南省首批乡村康养旅游示范村...
  • ·夏夜风微凉 夜游城四方
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    		•  
    新闻排行
  • 滨河南路拓宽改造工程何时完工？洛阳...
  • 涉及50多个专业！洛阳中级职称评审权...
  • 外地绿牌电动车在洛阳可以骑行吗？市...
  • 稳步推进！洛阳石化百万吨乙烯项目进...
  • 河南嵩山龙门队回归主场 周日迎战北京...
  • 提醒！洛卢高速宜阳段9日-12日白天因...
  • 宜阳县白杨镇建设足球生产基地 年产...
  • 厉害了！这家洛阳企业独家配套比亚迪...
  • 全民健身日，洛阳市体育中心体育场馆...
  • 《洛阳市二里头遗址保护条例》获审查...
    		•
    百姓呼声
    2022年开放有29个夜市，具体位置在这
    道路指示牌的位置设置广告牌合适吗？
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    盛夏清荷

    七夕的夜空

    应天门 网红打卡地

    桃花沟风光
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605