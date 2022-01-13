洛阳市委政研室党员志愿者进社区开展宣讲活动

为深入开展“五联五促”活动，近日，洛阳市委政研室党员志愿者在洛龙区学府街道大学城社区开展“助力中小微企业发展”政策宣讲和“珍惜粮食、拒绝浪费”主题宣传等系列活动。

为深入开展“五联五促”活动，近日，洛阳市委政研室党员志愿者在洛龙区学府街道大学城社区开展“助力中小微企业发展”政策宣讲和“珍惜粮食、拒绝浪费”主题宣传等系列活动。

党员志愿者通过宣讲支持就业创业的多种扶持政策、现场开展咨询服务和发放粮食安全宣传资料、普及节约粮食知识等方式，帮助群众知晓相关就业创业政策，增强节约粮食意识，获得了社区群众的好评。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图）