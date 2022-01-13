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中国洛阳·剧本行业峰会将于8月8日至12日举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.04 17:19

　　4日，记者从洛阳市文广旅局获悉，中国洛阳·剧本行业峰会将于8月8日至12日在洛阳举行。

　　本次活动聚焦“颠覆式创意、沉浸式体验、年轻化消费”，瞄准文旅新业态、新产品、新模式，旨在抢抓文旅产业新风口，进一步培育壮大洛阳文旅新业态，增强洛阳文旅品牌认可度和市场影响力，助力打造沉浸式文旅目的地。活动期间，将举办剧本娱乐推介展示、开幕式、专项交流会等活动，搭建行业展览展示、交流交易平台，助推行业高质量发展。

　　有高质量的剧本，才有高质量的“剧本杀”业态。本次活动期间，来自国内剧本娱乐行业的代表将围绕剧本创作体系和思路、沉浸式剧本体验、“剧本娱乐＋文旅”以及洛阳文旅文创产业发展等话题进行深入交流探讨，并有一系列精彩剧本在现场展示。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 王文强 文/图)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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