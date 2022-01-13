千余名“功夫小子”来洛一展身手【视频】

4日下午，2022年全国体育运动学校联合会青少年跆拳道巡回赛(洛阳站)比赛在洛阳市全民健身中心圆满落幕，千余名“功夫小子”来洛一展身手。

4日下午，2022年全国体育运动学校联合会青少年跆拳道巡回赛(洛阳站)比赛在洛阳市全民健身中心圆满落幕，千余名“功夫小子”来洛一展身手。

作为“奔跑吧·少年”全国儿童青少年主题健身活动的一项内容，本次比赛由全国体育运动学校联合会、洛阳市跆拳道协会主办，分为幼儿组、儿童组、少儿一组、少儿二组、少年一组、少年二组6个组别，选手年龄涵盖6岁至14岁各年龄段，比赛内容包括个人竞技、品势比赛和跆拳舞等竞赛项目，设置了56个比赛级别。来自福建、安徽、四川、山东、陕西、河南等省份的42支代表队千余名小选手来洛参赛。

洛阳选手在本次比赛中表现抢眼，夺得42个级别项目冠军，团体总分居各参赛城市第一名。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频 通讯员 涂晓洛）