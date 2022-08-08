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在洛阳运动生活能有多精彩？一起来“解锁”！

　　在洛阳，快乐生活的方式有很多，有种快乐叫“家门口健身”！

　　近来，我市不断加大全民健身场地设施供给，着力构建城市社区10分钟健身圈，更好满足群众健身需求。如今，越来越多的运动健身场地出现在洛城各社区、游园里，市民就近参与健身运动，家门口便能感受运动带来的乐趣和幸福感。

　　今天，是我国第14个“全民健身日”，在洛阳运动生活能有多精彩？快跟着小编一起来“解锁”！

洛龙区尚贤苑社区体育公园

　　社区体育公园

　　推荐运动：球类运动、广场舞

　　近年来，洛阳市委市政府全面推进社区体育公园建设，对于持续提升城市品质和宜居水平，提高人民群众获得感幸福感具有重要意义。据了解，去年以来，洛阳通过盘活城市公共绿地、社区闲置用房等资源，已建成社区体育公园22个。越来越多的体育公园出现在市民身边，为市民营造便捷、舒适、优美的公共健身休闲空间。

　　在这里，渴望挥洒汗水的你可解锁篮球、足球、乒乓球、羽毛球、排球等各类球类运动。

　　乒乓球

　　“国球”的魅力没人不爱，安全系数高、运动趣味性强，可谓是老少皆宜，在洛阳，乒乓球场地算是体育公园里的“标配”。

二郎庙中街社区体育公园

　　篮球

　　篮球场上，追风少年们抢球投篮，青春洋溢。

涧西区长安体育公园

　　足球

　　绿茵场上，约上几个好兄弟，来一场热火朝天的足球比赛吧！

瀍河区桂园路体育公园

　　排球

　　排球作为“三大球”之一，深受国人喜爱，也很考验团队合作精神。周末约上好友，到体育公园来几场排球友谊赛，培养一下团队默契吧。

洛龙区二郎庙中街社区体育公园

　　羽毛球

　　单打、双打，比赛规则任你选择，在家门口享受羽毛球带来的快乐吧！

洛龙区政康苑社区体育公园
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来源： 洛阳网    2022-08-08 09:40 [ 责任编辑：苑曼琳 ] 返回洛阳网首页>>
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