洛阳：一体推进小流域治理 不断筑牢防汛堤坝

“暴雨之后，山洪沟满河平。若不是小流域‘两清一护’工程的实施，或许2010年‘7·24’暴雨灾害的惨痛一幕就会重演。”提及去年“7·20”暴雨的场景，长期在山里生活的栾川县养子沟村群众史景宽记忆犹新。

“暴雨之后，山洪沟满河平。若不是小流域‘两清一护’工程的实施，或许2010年‘7·24’暴雨灾害的惨痛一幕就会重演。”提及去年“7·20”暴雨的场景，长期在山里生活的栾川县养子沟村群众史景宽记忆犹新。

就在前不久的7月27日，一场突如其来的短时强降雨席卷城区，瀍涧大道定鼎路隧道、九都路定鼎立交桥等低洼地段出现较为严重的道路积水，好在应急处置及时，否则也将造成严重的城市内涝。

防汛减灾，是人命关天的大事。全球气候变暖背景下，极端天气事件多发频发。洛阳地处豫西，山区广布，防灾减灾救灾体系仍存诸多短板。尤其是随着城镇化、工业化和乡村振兴的持续推进，一旦发生大的灾害，损失的量级势必大幅提升。因此，全面补齐防洪减灾短板意义重大、势在必行。

日前出台的《洛阳市“十四五”水安全保障和水生态环境保护规划》明确提出，要强化底线思维，增强忧患意识，从注重事后处置向风险防控转变，从减少灾害损失向降低安全风险转变，建立健全风险防控机制，提高防范化解风险的能力。

应该看到，经过多年水利工程建设，伊洛河河道基本达到中心城区100年一遇洪水标准、县城50年一遇洪水标准、乡村段20年一遇洪水标准，但中小河流治理、山洪灾害防治任务依然艰巨。特别是洛阳中心城区三面环山，城区防洪排涝渠系不完善，建设标准低，城市内涝问题亟待破解。